Sfruttamento della prostituzione con le minacce di non fargli rivedere il figlio

Una brutta storia quella che hanno scoperto i Carabinieri e che vedrebbe coinvolta la presunta aguzzina, una signora di 60 anni di Terracina, e una donna di Sabaudia. Quest’ultima, sarebbe stata costretta dalla prima a prostituirsi con la “promessa” di ricevere l’affidamento del figlio.

Ma non solo, la signora di 60 anni, che deve rispondere di sfruttamento della prostituzione aggravato dall’inganno, secondo le ricostruzioni dopo aver convinto la vittima a prostituirsi pare che incassasse il totale del guadagno della donna di Sabaudia.





Se qualcosa andava storto, via con le minacce. A far partire l’indagine, pare sia stato proprio uno degli atti intimidatori messi in atto per spaventare la vittima, quando un petardo era stato fatto esplodere nella cassetta della posta.

La signora di 60 anni è stata arrestata e momentaneamente si troverebbe agli arresti domiciliari.