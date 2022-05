Orologi di lusso: ecco perché riscuotono tanto successo

Negli ultimi due anni le ricerche inerenti agli orologi di lusso hanno subito un aumento esponenziale, così come le richieste e le relative compravendite. Questo mercato sembra spinto dagli eventi in maniera estremamente proficua, andando a porsi come uno dei settori che hanno avuto uno sviluppo tanto notevole da far notizia.

Collezionisti ed estimatori del settore, sempre alla ricerca di modelli di pregio come Rolex, Hublot e i migliori orologi Panerai, dedicano infatti tempo, dedizione ed estrema attenzione per esplorare il mercato, al fine di trovare e valutare le migliori offerte.





Perché gli orologi stanno riscuotendo tanto successo?

La domanda è lecita, soprattutto se non si ha una conoscenza approfondita del mercato degli orologi di lusso. Questi beni hanno la peculiarità che, se ben tenuti, difficilmente perdono valore in maniera consistente. Mantenerli al meglio e privi di imperfezioni legate all’usura consente infatti di fare in modo che il loro valore perduri in maniera ottimale, cosa che non è altrettanto facile per altri tipi di beni. Esistono poi dei modelli che col tempo sono perfino destinati a veder crescere il proprio valore, come quelli che vengono prodotti in tiratura limitata. Un numero esiguo di modelli esistenti comporta sì un prezzo più alto, ma anche la possibilità che il loro valore subisca netti aumenti. L’aspetto legato al loro valore economico è tra i primi fattori che ne ha alimentato il successo non solo nel nostro Paese, ma anche a livello internazionale.

L’importanza dei collezionisti

Da non dimenticare è l’apporto che i collezionisti danno a questo mercato. Costoro, oltre ad apprezzarne il valore economico, ne conoscono i dettagli più infinitesimali, arrivando a vantare una conoscenza sugli orologi davvero sorprendente. La passione che li guida ha spesso sostenuto il mercato degli orologi anche nei periodi di minor movimento, ed ora che invece la situazione è decisamente movimentata, l’apporto dei collezionisti non cessa di diminuire.

Questo non vale solo per le operazioni direttamente collegate alle loro attività, ma anche a tutta una serie di azioni marginali. I collezionisti infatti spesso parlano agli amici della propria passione, cosa che può spingere altre persone a valutare determinati acquisti. È un dato da considerare se si vuol comprendere parzialmente il successo di questo mercato.

L’aiuto degli esperti

Quando chi non conosce bene gli orologi sceglie di comprarne uno, se vuole puntare a un modello pregiato e che possa risultare anche un acquisto efficace, talvolta decide di rivolgersi ad un esperto del settore. Costoro, grazie alla loro ampia conoscenza ed esperienza, possono consigliare non solo modelli in base alla propensione alla spesa, ma anche secondo i gusti personali del cliente e al design. La pluralità di modelli messa a disposizione dagli orologiai d’altronde è a dir poco vasta, cosa che potrebbe disorientare un neofita. Affidarsi a un esperto, dunque, può rappresentare una scelta efficace per acquistare un orologio di valore e adatto al proprio stile personale.