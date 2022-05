Di Berardino: “Task force a Latina dopo morte sul lavoro”

L’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio Claudio Di Berardino interviene sulla tragedia del lavoro che si è verificata a Latina dove un operaio è morto folgorato.

“Voglio esprimere le mie condoglianze alla famiglia dell’operaio morto in un incidente sul lavoro in Provincia di Latina, alle prese con la manutenzione di un impianto fotovoltaico”. Ha spiegato Di Berardino in una nota.





“Come Regione ribadiamo ancora una volta l’importanza di agire subito senza esitazioni per affrontare quella che è una vera e propria emergenza non solo del Lazio ma del nostro Paese. Dopo la riunione della Task Force tenuta ieri in Regione, alla quale hanno partecipato gli Enti competenti in attività di controllo e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro per intensificare sul territorio regionale le attività ispettive, per domani abbiamo convocato in via straordinaria un Tavolo su Salute e sicurezza regionale presso la Prefettura di Latina, coinvolgendo parti datoriali, sindacali e ispettive. Inoltre, abbiamo scritto ad ANCI, UPI, e Unioncamere Lazio per sottoscrivere un Protocollo di azione per agire subito con una risposta di sistema. Vogliamo arginare questo fenomeno lavorando a tutti i livelli, anche nel controllo dei subappalti, per fare questo è necessario uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti”.