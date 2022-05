Le bandiere blu pontine, le reazioni

Questa mattina la cerimonia dell’assegnazione delle bandiere blu. Per la nostra provincia premiate con il vessillo le spiagge e il mare di Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno.

Di seguito le prime reazioni dal territorio.





PROVINCIA DI LATINA – la nota del presidente Gerardo Stefanelli

“E’ davvero un grande orgoglio per la nostra provincia avere ottenuto ben otto Bandiere Blu per l’anno 2022 sulle dieci assegnate complessivamente al Lazio: il vessillo confermato ai Comuni di Latina, San Felice Circeo, Sabaudia, Terracina, Fondi, Sperlonga, Gaeta e Minturno rappresenta un riconoscimento alle amministrazioni comunali per il lavoro fatto per offrire un litorale di elevata qualità”.

Lo dichiara il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli.

“Dietro a questo risultato – prosegue – ci sono la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, la predisposizione di aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d’educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d’utilità pubblica sanitaria, il sistema di informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile. In definitiva un insieme di servizi e l’adozione di misure per la tutela ambientale che rendono le nostre spiagge tra le più belle e suggestive nel Lazio e in Italia. Faccio i miei complimenti a tutti gli amministratori che hanno operato per ottenere questo riconoscimento e mi auguro che le isole di Ponza e Ventotene e Formia, che rappresentano parte importante del nostro litorale ma sono state escluse, riescano il prossimo anno a recuperare e ottenere la Bandiera blu”.

LATINA – la nota del Comune

Per il nono anno consecutivo il Comune di Latina è Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione assegnato dalla Foundation for Environmental Education (FEE) è stato assegnato questa mattina nel corso della conferenza online per il conferimento delle Bandiere Blu 2022 alla quale hanno partecipato le Amministrazioni premiate.

Fondamentale il contributo dei Servizi Ambiente e Igiene Urbana del Comune e di ABC Azienda per i Beni Comuni di Latina con un’azione specifica e capillare di campagna di comunicazione sul corretto conferimento dei rifiuti, l’avanzamento del 10% del tasso di differenziazione grazie al porta a porta, aumentando da 9 a 22 le postazioni di bagnini su tutto il lungomare e incrementando il numero delle isole ecologiche itineranti. Da sottolineare anche la sensibilizzazione delle giovani generazioni attraverso il programma Eco Schools Latina.

Il Sindaco Damiano Coletta : «La Bandiera Blu è importante anche in vista di una stagione estiva che potrebbe dare ancora più consistenza alla ripresa economica del settore turistico sul nostro territorio che ha davvero tanto da offrire e che si sta strutturando ogni anno sempre più».

L’assessora alla Transizione Ecologica, Adriana Calì: «La Marina di Latina è stata sempre al centro delle politiche dell’Assessorato includendo tutti i progetti sia di tutela che di valorizzazione nel contratto di costa. La fruizione di questo bene, crediamo debba essere pieno da parte di tutti i cittadini. Grazie a Spiagge Inclusive abbiamo fatto un importante passo avanti da questo punto di vista».

FONDI – il comunicato del Comune

Per il secondo anno consecutivo la Bandiera Blu sventola sul litorale di Fondi. L’ufficialità è arrivata poco prima di mezzogiorno nell’ambito della tradizionale videoconferenza convocata dalla Fee (Foundation for Environmental Education) per annunciare le città premiate e per illustrare criteri, adempimenti e novità. La notizia è stata accolta con grande gioia ed entusiasmo dall’amministrazione che, con la collaborazione di un nutrito parterre di interlocutori, sta lavorando sodo per migliorare i servizi e la fruibilità del litorale.

«Il mantenimento della Bandiera Blu – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è un risultato collettivo in quanto tutti hanno contribuito all’ottenimento del riconoscimento e contribuiranno, con il loro comportamento quotidiano, a far sì che la città lo conservi: dagli studenti che partecipano alle iniziative di sensibilizzazione ambientale ai cittadini che differenziano con costanza e attenzione, dagli operatori balneari che investono risorse ed energie migliorando ogni anno il tratto di propria competenza, agli uffici dei settori Ambiente, Turismo, Demanio e Lavori Pubblici, dalle società Acqualatina e De Vizia Transfer ai singoli dipendenti che hanno la responsabilità del lavoro svolto quotidianamente, dagli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Giuseppe Acquaro che effettuano pattugliamenti via mare e sulle spiagge, a tutti gli uomini e le donne che si occupano delle attività di salvamento, dal mondo dell’associazionismo ai turisti che stanno imparando a rispettare il territorio che li accoglie. Rispetto allo scorso anno abbiamo compiuto qualche passo in avanti, in particolare in termini di depurazione delle acque, accesso agli arenili, sensibilizzazione ambientale e pratiche per la realizzazione, in futuro, di nuovi parcheggi e servizi turistici, ma sappiamo bene che la strada verso un completo e funzionale sviluppo del litorale di Fondi è ancora lunghissima. Giusto una giornata per festeggiare, dunque, e si torna a lavorare affinché le nostre spiagge, a prescindere da questo riconoscimento di cui andiamo e andremo fieri, possano essere scelte da un numero sempre maggiore di turisti per la loro sicurezza, comodità, pulizia e bellezza. Colgo occasione per ringraziare, oltre ai dirigenti dei settori competenti Giorgio Maggi e Bonaventura Pianese, ai presidenti delle commissioni competenti e a tutti i membri delle stesse, gli assessori competenti Vincenzo Carnevale, Antonio Ciccarelli, Fabrizio Macaro e Claudio Spagnardi che, con collaborazione e impegno, stanno lavorando in sinergia affinché la Città possa conservare questo prestigioso riconoscimento e il litorale possa continuare ad evolversi».

SPERLONGA – il post sui social del Comune

In occasione della Conferenza Stampa della Fee, la federazione che certifica i comuni con la nota Bandiera Blu, tenutasi questa mattina, il Comune di Sperlonga è stato ancora una volta insignito dello stendardo di qualità. Mentre è entrato quest’anno nell’alveo delle certificazioni anche il Porto di Sperlonga, tra gli 82 approdi di qualità in Italia.

Per ventisei anni consecutivi, dal 1996 ad oggi, il borgo ha ottenuto e mantenuto i criteri di adesione agli standard di eccellenza richiesti, che si arricchiscono anno dopo anno. È ormai noto, come tiene a precisare puntualmente il presidente Claudio Mazza che “la Bandiera Blu non è un traguardo ma un punto di inizio. La vera sfida sta nel saper mantenere nel tempo i valori e i principi che essa rappresenta”.

Nel corso della conferenza sono stati toccati diversi punti legati alla sostenibilità . La Bandiera Blu non è più un indicatore esclusivo di acque di balneazione eccellenti, è diventato lo stendardo della qualità ambientale, della sostenibilità, della efficienza energetica, della gestione dei rifiuti, delle piste ciclo pedonali. Concetti imprescindibili l’uno dall’altro poiché non ci può essere mare pulito senza aria pulita, energia pulita. Il valore ambiente per poter funzionare deve abbracciare tutti i contesti. Il nostro Comune, con il suo costante lavoro sulla qualità ambientale certificata dalla Bandiera Blu, è un esempio virtuoso e contagioso. Una piccola isola felice come tanti altri borghi italiani dai quali è nato il rinascimento ambientale a cui tutti dobbiamo lavorare.

“Favoriamo i Comuni che hanno spinto l’uso della bicicletta e realizzato piste ciclabili e pedonali” ha specificato Mazza, presentando il progetto Dynamo Camp, una onlus che offre progetti di terapia ricreativa per bambini affetti da gravi malattie. Ed è proprio attraverso l’uso della bicicletta che grazie al progetto “2 milioni di Km” è possibile sostenere il Camp.

“La prossima sfida – ha concluso Mazza – sarà quella della formazione. Ogni anno i Comuni dovranno concludere almeno due moduli formativi per poter accedere alla certificazione della Bandiera Blu”.

TERRACINA – la nota del sindaco Roberta Tintari

Terracina: Bandiera Blu per l’ottavo anno consecutivo. Sindaco Tintari: “Una grande soddisfazione perché i requisiti si alzano di qualità ogni anno”.

Anche per il 2022 la città di Terracina conquista il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu. È l’ottavo anno consecutivo che il vessillo di qualità delle acque e spiagge viene conferito alla città.

“Questo risultato – afferma il sindaco Roberta Tintari – va confermato ogni anno e per farlo è necessario di un grande lavoro che tutti svolgiamo nel corso dell’anno. Anche i nostri comportamenti e le nostre abitudini contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo. Tutelare l’ambiente, ad esempio, è uno degli aspetti imprescindibili. È un grande lavoro di squadra: gli Uffici comunali e Agenda 21 Locale curano l’istruttoria, le associazioni collaborano con suggerimenti ed eventi, i balneari e tutti gli operatori economici e turistici rendono attrattiva la città, le attività e l’opera di sensibilizzazione delle scuole di Terracina che hanno ottenuto la Bandiera Eco-School, il servizio di raccolta dei rifiuti che tengono pulita la città. La soddisfazione è grande – prosegue il sindaco – perché ottenerla è sempre più difficile in quanto ogni anno la FEE alza il livello dei servizi che la città deve garantire, oltre all’eccellente qualità delle acque di balneazione che rimane l’elemento basilare. La Bandiera Blu costituisce un importante criterio di selezione per coloro che si accingono a scegliere la meta delle proprie vacanze e migliora anche il livello del turismo. È uno sforzo che la città tutta insieme produce da 8 anni consecutivi per un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire. Grazie di cuore a tutti”.

MINTURNO – la voce del Comune

In merito al conferimento, per il secondo anno consecutivo, della Bandiera Blu, il Sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli dichiara quanto segue:

«L’Amministrazione Comunale annuncia l’assegnazione alla nostra città della Bandiera Blu: un grande risultato ottenuto dall’intera comunità, frutto di un efficace lavoro di squadra, che premia gli sforzi dell’Ente, delle scuole, degli operatori e di tutti i cittadini. Ormai non possiamo più tornare indietro, dobbiamo impegnarci a confermare gli standard acquisiti e a migliorarli ancora per il bene e lo sviluppo del comprensorio turistico di Minturno Scauri. Questo premio rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a valorizzare la nostra città dal punto di vista ricettivo-ambientale, per consentirle di raggiungere ulteriori, lusinghiere mète».

La riconferma del prestigioso riconoscimento viene sottolineata anche dal Vicesindaco-Assessore all’Ambiente Elisa Venturo, che ha lavorato negli ultimi 30 mesi al raggiungimento di tale risultato, in sinergia con i vari Servizi del Comune, in campo per la presentazione della candidatura:

«Un sentito ringraziamento va agli operatori turistico-balneari, al mondo imprenditoriale e alla comunità scolastica, perché hanno saputo supportare il lavoro dell’Amministrazione e cogliere gli aspetti più significativi del progetto con una nuova sensibilità ecologica. Si scorge nell’intero comprensorio una maggiore attenzione verso il tema dello sviluppo sostenibile. Abbiamo voglia di lavorare ancora per rendere più attraente la nostra città».

