La GinnasticAprilia si impone nel Campionato nazionale con la giovane Siria Forestiero

Nella finale nazionale federale Allieve Gold, categoria A2, l’atleta Siria Forestiero della GinnasticAprilia vince il titolo di Campionessa nazionale.

Gara combattuta fino all’ultimo attrezzo, con delle rivali fortissime e un podio tutto laziale.

Determinazione e concentrazione hanno contribuito al successo eseguendo due gare impeccabili a distanza di poche ore una dall’altra.

Siria si aggiudica così il gradino più alto del podio sia in qualificazione che in finalissima. Gare vinte all’attacco e non in difesa guardando senza paura l’obiettivo prefissato.

Alla finalissima di domenica 8 maggio, andata in scena al Palavesuvio di Napoli, si sono qualificate anche altre 5 atlete della GinnasticAprilia nella categoria A1 con eccellenti piazzamenti finali:

7a: Alessandra Mihai

12a: Enrica Scalabrin

17a: Giada Bertaggia

18a: Aurora Vari

22a: Demetra Iencinella

Con le piccole 2013 la GinnasticAprilia raggiunge un risultato incredibile, nonostante la loro tenera età si piazzano tra le prime 22 atlete d’Italia.

La società di ginnastica artistica di Aprilia è l’unica a riuscire a portare a questi livelli un numero così corposo di atlete. Dopo questo indimenticabile weekend di gara la GinnasticAprilia e la città dalla quale prende il nome possono vantare ben 6 atlete tra le più forti d’Italia.

Lo staff è orgoglioso dei risultati raggiunti con merito, grazie a spirito di sacrificio e dedizione.

I dirigenti ringraziano con affetto le famiglie delle atlete che seguono e appoggiano il lavoro quotidiano affidando un compito importante che viene svolto con orgoglio. Supporto impareggiabile anche in campo gara con le atlete che hanno fatto il tifo per ogni singola compagna di squadra come una grande e affiatata famiglia, una grande emozione.

I ringraziamenti sono per il direttore tecnico Mariateresa La Pegna che sta esprimendo con il suo staff un alto valore sportivo ed una qualità tecnica di rilevanza nazionale.

La società si è anche complimentata con il tecnico Viola Locci e con il neo tecnico Melissa Cavazza, nata e cresciuta nella struttura che da atleta di successo oggi si è espressa al meglio anche da tecnico.

Ed infine uno speciale ringraziamento alla preziosa neo collaboratrice Silvia Canulla, un diamante grezzo che andava solo valorizzato, un tecnico preparato e di grande cuore. Benvenuta a casa.