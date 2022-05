HC Fondi si gioca la promozione con le Finals di A2

Primo atto delle Finals Promozione di Serie A2, che si terranno dal 18 al 22 maggio presso la “Casa della Pallamano” di Chieti, è il sorteggio dei due gironi eliminatori.

Nella mattinata di oggi, in diretta sui canali ufficiali della Federazione, l’HC Banca Popolare di Fondi è stata la prima sorteggiata. Di conseguenza, come da regolamento, i rossoblù affronteranno nel girone eliminatorio le seconde dei gironi A e B, rispettivamente Arcom e Romagna (il secondo girone eliminatorio, invece, sarà formato da Malo, Cingoli e Lanzara).





Un girone duro, ma lo sarebbe stato in ogni caso. Arcom e Romagna, arrivate ad un solo punto da Malo e Cingoli, sono quindi al pari delle due prime dei rispettivi gironi. La veneta Arcom è una squadra giovane, ma con grande qualità atletica e tecnica; il Romagna, anche se molto giovane, è una squadra esperta in queste occasioni. Inoltre, fattore da non sottovalutare, entrambe le formazioni sono allenate da due ottimi allenatori come Rajic e Tassinari.

Il 18 maggio, i rossoblù, faranno l’esordio proprio contro il Romagna di mister Tassinari. Il giorno dopo (19 maggio), D’Ettorre e compagni affronteranno l’Arcom. Il 20 maggio si affronteranno le due formazioni avversarie degli uomini di mister De Santis. Eventuali semifinali e finali verranno disputate il 21 e 22 maggio.