Calandrini sul Giudice di Pace: “Intervenga il ministro Cartabia”

In una nota il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini interviene sulla questione del Giudice di Pace di Latina chiedendo pubblicamente al ministro Cartabia di intervenire.

“La situazione del Giudice di Pace di Latina è sempre più vicina al collasso.

Gli uffici del capoluogo godono già di una pessima fama a causa della lentezza delle pratiche dovuta all’alto numero di utenza servita, e alla cronica carenza di personale amministrativo e di giudici. Latina risulta essere una delle sedi peggiori in Italia, un primato di cui faremmo volentieri a meno.





Ho segnalato più volte, l’ultima stamattina, la grave situazione agli uffici del Ministro della Giustizia Marta Cartabia e attendo ancora un riscontro che tarda ad arrivare rispetto alla necessità che venga lei stessa a constatare quanto le ho riportato dopo la risposta alla mia interrogazione che sottolineava, al contrario, la presenza di una struttura efficiente e funzionante. Purtroppo i dati su cui si basava la risposta fornita dal sottosegretario Anna Macina erano palesemente vecchi, non aggiornati, e lontani dalla realtà.

Lo stato delle cose rischia persino di peggiorare ancora. A rimetterci sarà l’utenza già costretta ad attendere tempi biblici per ogni causa. È necessario un intervento urgente affinché la sede del Giudice di Pace di Latina possa essere dotata di personale adeguato, necessario per fornire all’utenza servizi degni in tempi celeri o almeno ragionevoli. Su questo non mi stancherò di chiedere conto al Ministro.