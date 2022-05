Tapis Roulant Salvaspazio Pieghevole Richiudibile

Abbiamo predisposto una comoda e pratica guida per aiutarti a selezionare il miglior tapis roulant pieghevole salvaspazio presente oggi sul mercato. Nelle seguenti righe ti daremo modo di scegliere, tra una vasta gamma di prodotti, quello che più si adatta alle tue necessità, nei termini di spazio, qualità ed efficienza.

Certamente allestire una comoda palestra nella propria casa non è un’idea semplice da attuare, soprattutto quando lo spazio a disposizione è limitato.





Tuttavia, sfruttare la praticità di un tapis roulant pieghevole e richiudibile si rivela la migliore delle soluzioni, senza rinunciare all’efficienza e alla qualità di un attrezzo più grande. Di seguito, ti spiegheremo gli incredibili vantaggi che questo strumento è in grado di offrirti, nonostante le sue ridotte dimensioni.

Su questo portale potrai essere guidato per l’acquisto di un tapis roulant comodamente acquistabile tramite Amazon, passeremo in rassegna alcuni tra i migliori in commercio e concluderemo con uno dei migliori tapis roulant slim richiudibile.

Come Scegliere un Tapis Roulant compatto

Nella scelta di un tapis roulant compatto bisogna tenere in considerazione diversi fattori, dalle caratteristiche strutturali alla potenza. Vediamoli passo passo.

Dimensioni e caratteristiche strutturali

La maggior parte delle persone che si approcciano all’acquisto di un tapis roulant pieghevole ha l’esigenza di far occupare meno spazio possibile allo strumento. Oltre a quest’importante aspetto, serve tenere in considerazione che il tappeto in questione ha due dimensioni: una misura da aperto e una misura da chiuso. In entrambi i modi, il tapis roulant occupa spazi differenti. L’ideale sarebbe avere a che fare con un prodotto che occupi il minor spazio possibile da chiuso, in modo da poterlo conservare comodamente anche sotto il letto, dunque nascondendolo alla vista. Parlando di dimensioni, serve tenere a mente che uno degli aspetti più rilevanti è la misura stessa della superficie del tappeto.

Questa deve senz’altro essere consona al tipo di attività che si vuole praticare. In altre parole, chi ha un’andatura media necessita di almeno 100 cm x 40 cm, chi sostiene un’andatura più rapida dovrà aumentare le dimensioni della lunghezza del tappeto di almeno 20 cm. Invece, coloro che hanno in mente di praticare come attività una corsa veloce allora è inevitabile acquistare un tapis roulant con lunghezza di almeno 150 cm.

Oltre a queste caratteristiche strutturali relative a particolari attività fisiche, le dimensioni del prodotto che si va a scegliere devono essere adatte all’ambiente in cui lo si intende utilizzare. Ciò significa che la comodità di spostamento dell’oggetto deve essere un’altra questione rilevante da considerare. La maggior parte dei tapis roulant pieghevoli viene ottimizzata con l’implemento di supporti che aiutano il trasporto, ovvero pratiche ruote che consentono il trasporto da un luogo all’altro della casa. Se ti stai chiedendo perché il supporto di questi accessori sia rilevante, devi sapere che alcuni di questi strumenti prodotti possono arrivare a superare i 90 kg.

Capirai, dunque, che scegliere un tapis roulant dotato di ruote diventa un fattore determinante. La scelta deve partire dalla consapevolezza dell’ambiente in cui intendi utilizzarlo: se hai intenzione di sfruttare un unico ambiente come palestra e riporre il tapis roulant sempre nello stesso luogo, allora le ruote diventano un accessorio superfluo. Dunque, considera bene le tue necessità prima di procedere ad un acquisto.

Caratteristiche funzionali

Molti tapis roulant sono dotati di uno schermo estremamente utile per identificare la distanza percorsa, la velocità, alcuni permettono di visualizzare anche le calorie bruciate. Tra le varie opzioni che un tapis roulant dotato di schermo ti offre, c’è anche la possibilità di modulare la velocità del tappeto. I vari livelli cambiano in base alle tipologie dei tapis roulant. Più sarà professionale lo strumento che sceglierai maggiori saranno il numero di livelli e la possibilità di modificare le condizioni del tuo allenamento.

Inoltre, è sicuramente importante l’opzione di inclinare il tappeto, non fruita da tutte le tipologie di tapis roulant. Il suggerimento è di scegliere un prodotto che preveda la possibilità di modificare l’inclinazione per aumentare i livelli di difficoltà della tua attività fisica e trarne i migliori vantaggi. Quest’opzione ti consente di simulare un naturale percorso all’aria aperta; dunque, la simmetria con una corsa al di fuori delle mura domestiche è evidente.

In base ai modelli, potresti dover porre la modifica manualmente oppure regolando l’altezza elettricamente tramite l’attivazione di un piccolo motore che ne cambia la posizione lentamente. Uno dei vantaggi di utilizzare una regolazione elettrica è la possibilità di continuare ad usare lo strumento mentre avviene la modifica dell’inclinazione. Quest’ultimo aspetto, chiaramente, non è fruibile con una regolazione manuale. In generale, il consiglio è di scegliere un tappeto che preveda un’inclinazione almeno al 10%.

Un’altra questione è la vita media del prodotto. Uno degli elementi che si logora velocemente con l’uso è proprio il supporto della cinghia del tapis roulant, e questo vale sia per i pieghevoli che per i fissi. Paradossalmente, i più resistenti sono quelli che producono più rumore. Sta a voi scegliere se preferire la durata dello strumento o di avere meno rumore durante l’allenamento.

Considera anche di scegliere un tapis roulant che abbia dei programmi di allenamento integrati, selezionabili in base alle tue esigenze. Determinando precisi parametri, potrai impostare e ricalibrare tranquillamente i tuoi programmi di allenamento, aumentando la difficoltà man mano che noti dei progressi.

Infine, uno degli elementi che possono far propendere verso un certo tapis roulant piuttosto che un altro è la possibilità di avere un cardiofrequenzimetro integrato. Alcuni, infatti, permettono nel loro utilizzo di monitorare la frequenza del battito cardiaco durante l’attività fisica. Il nostro consiglio è di scegliere un tapis roulant che abbia il monitoraggio dei livelli vitali integrato, così da non dover utilizzare uno strumento esterno per calcolare il battito. Una volta provato, scoprirete quanto è comodo vedere con i propri occhi, passo dopo passo, l’andamento delle proprie prestazioni fisiche e i miglioramenti nel tempo.

Potenza e resistenza

Date le dimensioni ridotte, i tapis roulant pieghevoli e sottili hanno una potenza solitamente contenuta, rispetto alle loro varianti professionali. Ciò non significa che dovrai rinunciare ad un motore efficiente. Sempre in base a quali saranno le tue attività, se corsa o camminata, ti consigliamo un tapis roulant con motore di medio livello da 3 CHP nel primo caso e da almeno 2,5 CHP nel secondo. Tale acronimo indica il valore della potenza del motore prodotta in modo continuo. Maggiore sarà la potenza, minore sarà la possibilità che lo strumento si surriscaldi e danneggi.

Il consiglio è di non risparmiare se intendi salvaguardare anche la sua resistenza nel tempo. Dato che telaio e motore sono tra le parti più delicate, per via delle pressioni che subiscono, ti consigliamo di controllare i termini di garanzia dei tapis roulant, prima di sceglierlo e comprarlo. Una garanzia che applichi almeno un anno di supporto è essenziale.

All’aumentare degli anni coperti da garanzia aumenta la qualità delle componenti del prodotto e, inevitabilmente, il suo costo. Dunque, anche in base a questo fattore è giusto fare una valutazione ben ponderata.

Tapis Roulant da casa piccolo ingombro sottile

Di seguito, esaminiamo alcuni dei migliori tapis roulant salvaspazio offerti in commercio, specificandone dettagli, pro e contro.

Sportstech F31

Sportstech F31 è un tapis roulant pieghevole salvaspazio e rappresenta un’ottima soluzione per creare una palestra domestica. Dalle dimensioni contenute e dal facile utilizzo, può essere richiuso e riposto senza generare eccessivo ingombro.

La qualità e la struttura di ottima finitura gli permette una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni, perfetto per svolgere la propria attività fisica in sicurezza e tranquillità. Due delle caratteristiche che lo fanno risaltare rispetto ad altri sono la possibilità d’inclinazione del tappeto al 15%, elevata per questa tipologia di tapis roulant, e la dotazione di uno schermo comodo da leggere in cui vengono indicati svariati parametri, tra cui frequenza cardiaca, velocità, distanza percorsa.

Ogni prodotto ha dei pro e dei contro. Per quanto riguarda i contro dobbiamo specificare che Sportstech F31 non è esattamente silenzioso quando si usa la macchina al massimo del suo potenziale. Tuttavia, come già specificato precedentemente, spesso scegliere uno strumento poco rumoroso significa avere una lieve perdita in termini di qualità generale.

TRX Power Compact HRC

TRX Power Compact HRC è un tapis roulant performante dalle ottime caratteristiche funzionali e strutturali. La sua compattezza lo rende facilmente richiudibile e anche lo spazio che va ad occupare è relativamente poco esteso. Possiede un motore 3,50 chp di qualità e il tappeto raggiunge facilmente un’inclinazione al 15%, aspetto piuttosto raro per la tipologia compatta. La garanzia è estesa a 5 anni, segno dell’ottima qualità del prodotto.

Il peso del prodotto è di circa 102 kg che, nonostante non sia un peso ingente per un tapis roulant, grazie alla dotazione di pratiche ruote per aiutare il trasporto il prodotto risulta altamente pratico e funzionale.

Non ci sono aspetti negativi da tenere in considerazione, fatta eccezione per la memorizzazione dei dati relativi alla tua attività. Per ricordare e salvare i dati del tuo allenamento è necessario digitare il salvataggio direttamente dal display, prima di spegnere l’attrezzo. Se dimentichi di fare questa procedura alla riaccensione i tuoi dati non risulteranno.

FitFiu HSM-T08E

Il tapis roulant FitFiu HSM-T08E è tra i migliori prodotti in base al rapporto qualità-prezzo. È dotato di un motore con una potenza di gran lunga superiore rispetto ai costi della concorrenza. La struttura pieghevole è ben congegnata, risulta comoda e pratica all’utilizzo. Positiva la qualità del display LCD che permette una corretta visione dei valori da tenere in considerazione durante l’attività fisica. Tra gli aspetti più sorprendenti il peso contenuto, di appena 26 kg, lo rende tra i più comodi per gli spostamenti casalinghi.

Tra i contro abbiamo un valore discostante tra quanto riportato sulla scheda tecnica e la realtà rispetto alla sua velocità. Anziché 14 km/h, il tapis roulant non supera i 10 km/h.

Tapis Roulant Pieghevole YM

Il Tapis Roulant Pieghevole YM assicura, ad un prezzo contenuto, la massima efficienza per un prodotto di qualità e dalle dimensioni ristrette. Tra i vantaggi più grandi, il tapis roulant in questione risulta essere tra i più accessoriati.

Possiede numerosi sensori innovativi che garantiscono un’accurata misurazione dei parametri vitali.

Il display LCD permette un’inclinazione personalizzata per restituisce una corretta lettura in ogni situazione. È dotato di un collegamento Bluetooth per collegare direttamente il tuo smartphone alla macchina e permette, con le adeguate applicazioni, svariate funzioni. Puoi anche scegliere la tua musica preferita per svolgere l’attività fisica al meglio.

Sportstech F10

Il tapis roulant F10 possiede diverse caratteristiche positive, dall’interfaccia compatibile Bluetooth per un collegamento facile e veloce con il tuo smartphone, all’inclinazione fino al 18% grazie alla regolazione manuale. Le dimensioni dello schermo sono di 3,5 pollici con display LCD ben retroilluminato. Possiede anche una struttura adatta al supporto di un tablet.

Il motore risulta tra i più potenti rispetto alla media in commercio. Anche per questo modello, la velocità massima è di circa 10 km/h e possiede 12 programmi per l’allenamento integrati più 1 programma da personalizzare in base alle tue singolari esigenze. Grazie ai suoi 27 kg di peso, chiuderlo e riporlo è estremamente semplice e comodo.

Un aspetto negativo è il fatto di dover abbassare manualmente la barra a pressione per consentire una discesa della pedana nastro, che non va in automatico. Inoltre, un uso intenso non è adatto a questo prodotto, piuttosto si consiglia di praticare allenamenti non troppo lunghi durante il giorno.

Miglior tapis roulant slim che si chiude

Homcom con Schermo LED

Il tapis roulant pieghevole Homcom con schermo LCD rappresenta un’ottima soluzione salvaspazio per adibire una stanza della casa a piccola palestra. Grazie alla sua praticità e compattezza è uno dei migliori prodotti salvaspazio in commercio. La struttura solida in acciaio permette una qualità di lunga tenuta e grazie al motore da 500 W il tapis roulant permette di fare jogging senza alcun tipo di problema.

Le misure ridotte, di appena 60 cm x 68 cm x 125 cm, permettono di riporre il dispositivo senza inutili ingombri. Il trasporto è agevolato anche dalle pratiche ruote integrate, ideale per spostare il tapis roulant da un luogo all’altro senza fatica. Tra le funzioni più utili si annovera il sistema di sicurezza che arresta il funzionamento del tappeto in caso di caduta. La facilità di montaggio e d’utilizzo permette a chiunque di sfruttare questo tapis roulant al meglio, che tu sia un esperto o alle prime armi.

Lo schermo LCD ti permette di controllare numerosi parametri: distanza percorsa, velocità, tempo e calorie bruciate con assoluta comodità mentre pratichi il tuo allenamento, così da avere sempre sottocchio i tuoi progressi!

Se hai poco tempo libero e vuoi risparmiare portando la palestra direttamente nella tua casa, il tapis roulant Homcom con schermo LCD è il prodotto adatto a te.