Scuola, al Verga di Pontinia entra nel vico il “Maggio della diversità culturale”

Entra nel vivo il “Maggio della diversità culturale”, progetto dell’Istituto comprensivo Verga di Pontinia con l’obiettivo di valorizzare e diffondere i principi di uguaglianza e solidarietà in un’ottica pluralista e multiculturale. Per tutto il mese di maggio, studenti, docenti e personale scolastico, con la partecipazione di numerosi ospiti, partecipano a un articolato percorso educativo e didattico in grado di toccare argomenti quali le discriminazioni razziali, sessuali, culturali. La scuola è l’ambiente in cui si formano la coscienza e la sfera valoriale di ogni individuo, attraverso il confronto con la ricchezza delle diversità. Pertanto, la finalità educativa del progetto fortemente voluto dal dirigente scolastico dell’istituto, l’avvocato Roberto Di Matteo, è quella di educare all’altruismo, al rispetto, al dialogo, all’amicizia, alla pace e alla lotta contro ogni forma di discriminazione.

Il “Maggio della diversità culturale” si è aperto lunedì 2 con l’inaugurazione nel plesso scolastico Verga della mostra itinerante “Shoah: l’infanzia rubata” a cura dell’associazione “I figli della Shoah”. A tagliare il nastro è stata la storica Anna Foa, autrice di numerosi libri e tra le voci più autorevoli della storia degli Ebrei in Italia e in Europa. La mostra sarà aperta al pubblico tutti i martedì e giovedì pomeriggio fino al 27 maggio.





Il percorso didattico è proseguito il 6 maggio con l’incontro in videoconferenza con l’ambasciatore italiano in Sudan, sua eccellenza Gianluigi Vassallo, che ha incontrato gli alunni della Scuola secondaria di 1 grado raccontando loro la “mission” dell’ambasciatore nel paese africano. Il giorno 11 maggio è la volta del giornalista e scrittore Luca Attanasio e di un missionario Comboniano, con la partecipazione dell’associazione Alfredo Fiorini per l’evento “Sogniamo con Alfredo”. Sarà l’occasione per gli studenti di conoscere l’opera del medico missionario terracinese in Mozambico Alfredo Fiorini.

Il 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, anche in osservanza delle indicazioni ministeriali che invitano le istituzioni scolastiche «a creare occasioni di approfondimento con i propri studenti sui temi legati alle discriminazioni, al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nell’ambito dei principi nazionali e internazionali», con la collaborazione del Comune di Pontinia, gli alunni dell’Istituto Verga saranno impegnati in un dibattito al teatro Fellini con l’onorevole Rachele Mussolini e con lo sceneggiatore, scrittore e regista Luca Pellegrini.

Il 20 maggio la scuola conoscerà invece la comunità indiana grazie al contributo, tra gli altri, di ex alunni di origine indiana dell’Istituto che racconteranno la propria esperienza di vita e il proprio successo formativo che ha preso il via proprio dai banchi della scuola Verga. Il “Maggio della diversità culturale” si concluderà il 27 maggio col Gran concerto dell’Indirizzo Musicale, a cura dell’orchestra e del coro dell’istituto.

«Siamo convinti che la scuola – afferma il dirigente scolastico Roberto Di Matteo – debba essere sempre più al centro della comunità educante di un territorio, aprendosi al confronto e rendendo gli studenti protagonisti attivi di progetti di ampio respiro capaci di coinvolgerli, stimolarli e responsabilizzarli. Il “Maggio della diversità culturale” rappresenta per la nostra scuola e per tutto il territorio di Pontinia, grazie ai tanti eventi organizzati e agli ospiti che hanno accettato di parteciparvi, un momento di orgoglio e una grande occasione per i nostri ragazzi».