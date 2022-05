‘Minturno tra le pagine’, in scena il primo evento: “Buona la prima”

Domenica 8 maggio, dalle 18 alle 20:30, è andato in scena l’evento ‘Voci da Selinunte‘, il primo della rassegna letteraria ‘Minturno tra le pagine’, che a causa delle condizioni atmosferiche poco clementi si è svolto all’interno della Chiesa dell’Annunziata, anziché sulle scalette di via XXIV Maggio.

“Buona la prima!”. A dichiararlo è il direttore artistico dell’intera rassegna, Veruska Menna, presidente dell’associazione culturale Botteghe Culturali. “Dopo tre mesi di duro lavoro, non solo per la preparazione artistica di ogni evento e della coordinazione dell’intera rassegna, ma anche di tutta la parte burocratica, sono pienamente soddisfatta della riuscita del primo appuntamento. La staffetta di lettura di brani tratti dal libro di Roberto Vecchioni ‘Il libraio di Selinunte’, accompagnata dagli intermezzi musicali dell’organetto suonato da Gabriele D’Amico, ha creato una atmosfera magica e un ritmo incalzante alle scene”.





“Vorrei ringraziare tutti i lettori che mi hanno accompagnato in questa avventura che sono stati, in ordine di apparizione: Elisa Venturo, Romolo Martufi, Emilia Alicandro, Lorenzo Ciufo, Peter Ercolano e Alberto Ticconi. Infine, un ringraziamento particolare va a don Cristoforo Adriano che ci ha consentito di utilizzare i locali della parrocchia, all’assessore alla Cultura Rita Alicandro che ha presenziato all’evento e al vicesindaco Elisa Venturo che si è cimentata come lettrice della staffetta, tra l’altro con ottimi risultati direi” prosegue Menna.

“Dopo la staffetta, ci siamo trasferiti in via XXIV maggio, nella sede di Botteghe Culturali, dove si è svolta la mostra fotografica incentrata sulle bellezze della nostra città, a cura di Luigi Grieco e Nunzia Borrelli di Image Studio, che ringrazio infinitamente. Le opere saranno visionabili presso la sede fino al termine della rassegna. Inoltre, è stata inaugurata la ‘Liberìa’, che sarà posizionata lungo le scalette e sarà accessibile a tutti e gratuita, al fine di offrire, per la prima volta, l’opportunità del bookcrossing a Minturno a turisti e concittadini” conclude, ancora emozionata, il direttore artistico della rassegna Minturno tra le pagine.