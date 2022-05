Latina, Lbc: “Minoranza continua a raccontare realtà distorta”

“Continuiamo a leggere, sulla stampa, un racconto della realtà totalmente distorto e fuorviante”. Valeria Campagna e Floriana Coletta, per conto di Latina Bene Comune, rispondono alle critiche mosse dal consigliere di Latina nel Cuore Renzo Scalco, che nelle scorse ore ha accusato l’amministrazione di aver sottratto la casa cantoniera di borgo Sabotino alla cittadinanza.

“Il consigliere Scalco non sa di cosa sta parlando, oppure finge di non sapere. La sala musicale, nata in seguito all’affidamento fatto alla giovane impresa Seaside Music Young tramite avviso pubblico, non è stata incubata all’interno della casa cantoniera di Sabotino, bensì nello stabile sito alle sue spalle. Una differenza sostanziale, che rende vuote e prive di significato le accuse mosse da Latina nel Cuore. Parole pericolose, che rischiano di instillare un inutile risentimento tra i cittadini e le cittadine di borgo Sabotino. La casa cantoniera è lì dove è sempre stata, e l’amministrazione lavorerà affinché, tramite un percorso condiviso, possa tornare nella piena disponibilità dei residenti del borgo. Un percorso già in essere che ha visto chiudere la sua prima fase, nel settembre 2021, con la firma dei primi cinque Patti Complessi. La seconda fase, sperimentale, durerà fino a settembre 2023. Una fase di confronti e condivisioni, aperta a tutte e tutti”.

“È erronea – concludono Campagna e Coletta – anche l’interpretazione secondo cui la sala prove sia stata affidata senza un coinvolgimento aperto. In realtà, vi è stato un regolare avviso pubblico a cui sono state libere di partecipare le imprese locali. La Seaside Music Young si è aggiudicata la selezione pubblica ed ha incubato, nell’area in questione, una sala prove musicale. Un iter democratico, legale e trasparente, avviato dopo che il Comune di Latina ha vinto il bando Itinerario Giovani della Regione Lazio. Tutto è stato condotto secondo le regole. Siamo molto soddisfatti: il Comune ha sostenuto una giovane impresa locale e la cittadinanza, specie quella a vocazione musicale, potrà usufruire di un nuovo servizio”.