Fondi, la proposta del Pd: “Una strada per David Sassoli”

“A 72 anni dalla Dichiarazione Schuman, oggi più di allora, ci si rende conto che l’Europa non è solo Bruxelles o Strasburgo, e non è nemmeno le grandi capitali; l’Europa vive ed è forte nelle piccole cose, nei piccoli centri e tra i vicoli delle città, nelle piazze in cui si parla e dove i bambini giocano”.

Motivo per cui il circolo di Fondi del Partito Democratico, che nasce con una forte vocazione europeista, propone al consiglio comunale e alla Giunta l’avvio dell’iter per l’intitolazione di una via o di una piazza a David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo scomparso lo scorso gennaio. Un’intitolazione che per i dem rappresenterebbe un “tratto distintivo dell’appartenenza della città tutta al progetto europeo, ad un suo ulteriore slancio, nel segno del sogno messo nero su bianco dai confinati di Ventotene sul famoso Manifesto – Altiero Spinelli, Luigi Colorni, Ernesto Rossi – così come dal giornalista e presidente del Parlamento europeo”.





“Siamo consapevoli che l’intitolazione di una strada o una piazza possa sembrare un gesto di per sé banale – evidenziano dal circolo del giovane segretario Andrea Rega – ma allo stesso tempo appare evidente come, nel tempo che viviamo, i principi di solidarietà tra popoli e cooperazione delle politiche messe in campo – battaglie che hanno animato sempre David Sassoli – siano tutt’altro che scontati”.

“Il 9 maggio appena trascorso non è stata una festa dell’Europa come le altre. In questa data si è conclusa la Conferenza sul Futuro dell’Europa, evento epocale per la vita di tutti i cittadini e i popoli del vecchio continente. Un passaggio democratico e politico che può segnare un concreto passo in avanti verso la costruzione degli Stati Uniti d’Europa”.