Latina nel Cuore, vertice per pianificare l’azione politica

Il movimento politico Latina nel Cuore si è riunito alla presenza dei membri del gruppo consiliare Dino Iavarone, Renzo Scalco e Mario Faticoni, al fine di eseguire “un’attenta analisi della situazione politica del Comune di Latina e di valutare possibili iniziative da mettere in campo pianificando insieme la prossima attività politica”.

“Non sono mancati spunti di riflessione e momenti di confronto, durante i quali i partecipanti hanno potuto indicare alcune problematiche presenti in città”, dicono dal sodalizio. “L’attività di un gruppo consiliare, infatti, parte dalle segnalazioni dei membri del movimento e, in questo senso, i consiglieri di Latina nel Cuore non mancheranno di sottoporre all’attenzione del Comune e dell’intera cittadinanza tali urgenti questioni. Inoltre, questi ultimi hanno colto l’occasione per valutare anche nuovi ingressi di donne e uomini interessati a partecipare al movimento, nonché per aggiornare i presenti riguardo le più importanti tematiche affrontate nelle recenti commissioni consiliari”.





“Un incontro periodico teso a continuare il rapporto che lega i membri del movimento, ma soprattutto a dare maggiore impulso alla sua attività politica partendo dal programma elettorale della coalizione alternativa a Coletta. È all’interno di quest’ultimo, infatti, che si vuole percorrere la via sulla quale è stata pianificata l’azione politica del futuro prossimo, ripartendo dal lavoro svolto dai comitati che hanno contribuito a redigere il cosiddetto ‘libretto giallo’, un piano da seguire per costruire oggi il domani che verrà”.