Cremonese in serie A dopo 26 anni, un’impresa anche pontina

Pecchia portato in trionfo per la promozione

Venerdì 6 maggio, vincendo per due reti a una sul campo del Como, la Cremonese si è conquistata il secondo posto del campionato di calcio di Serie B, e dunque la promozione, riaffacciandosi nel massimo campionato italiano 26 anni dopo l’ultima apparizione. Un’impresa figlia anche del lavoro e della competenza di due pontini, cuore dello staff tecnico: il primo a guidare la cavalcata dei grigiorossi da bordo campo, l’altro a dare benzina ai loro muscoli.





Si tratta dell’allenatore lenolese Fabio Pecchia, nativo di Formia, alla seconda promozione da tecnico dopo quella ottenuta con il Verona 2016-17, e del preparatore atletico Marco Antonio Ferrone, formiano doc. Hanno portato al secondo posto della regular season una squadra infarcita di giovani talenti italiani in prestito da società blasonate e che non trovavano posto nella massima serie, compiendo un’impresa che a inizio stagione immaginavano in pochi.

“È una soddisfazione grandissima”, le parole a caldo di Fabio Pecchia a Sky Sport. “Un gruppo di ragazzi giovani in un campionato difficilissimo. Abbiamo fatto qualcosa di storico… Sono contento per la proprietà e ringrazio Ariedo Braida, perché lo scorso anno ero a casa con la mia famiglia e ha avuto fiducia in me. Dopo 18 mesi è un premio giusto per tutti”.