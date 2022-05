Premiate le luminarie natalizie di Cisterna: tra le prime 10 del Lazio

Si è svolto nella splendida Sala degli Specchi del palazzo comunale di Frascati, la cerimonia di consegna dei premi e attestati ai comuni risultati tra i dieci più votati nel concorso “Accendi il tuo comune” istituito dall’ANCI Lazio.

Erano presenti il Presidente Riccardo Varone, il delegato alla Comunicazione, Manuel Magliocchetti e il Segretario Generale, Giuseppe De Righi, dell’ANCI Lazio, i rappresentanti dei dieci comuni risultati vincitori.





L’iniziativa è stata indetta lo scorso dicembre, e invitava i comuni di tutto il Lazio a inviare una foto delle luminarie e degli addobbi natalizi ad Anci Lazio che dava la possibilità di farli votare sulla propria pagina Facebook.

Hanno partecipato oltre 50 comuni e a totalizzare il maggior numero di like è stato Rocca di Papa con 3341 voti aggiudicandosi così €1.500 di premio.

“A poche settimane dall’insediamento della nuova amministrazione – hanno commentato l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato, e la delegata al Turismo, Aura Contarino, presenti alla cerimonia di consegna dell’attestato di partecipazione – e nella massima trasparenza, attraverso un incarico tramite la piattaforma Me.P.A. di Consip Spa ad operatore specializzato, siamo riusciti ad animare e abbellire alcune piazze e vie principali del centro urbano e delle aree periferiche. Abbiamo partecipato al concorso indetto dall’ANCI Lazio inviando alcuni scatti del fotografo Cristian Ciriaci, che ringraziamo, ottenendo ben 1035 like. Purtroppo non siamo risultati primi in classifica e quindi non abbiamo ottenuto un premio in denaro, ma siamo comunque ben felici del nono posto in classifica e di aver dato un contributo a far conoscere e valorizzare Cisterna in ambito regionale”.