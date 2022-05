Perché un consulente SEO è un valido alleato per il business?

Per ottenere maggiore visibilità nelle ricerche organiche sui motori di ricerca è indispensabile investire nel web marketing affidandosi alle figure specializzate nel campo. I professionisti che lavorano ad un progetto digitale di pubblicità e incremento di traffico sono molteplici, ognuno specialista della propria area di competenza. Ci sono il web marketer, i web content editor, i social media manager e i SEO specialist. Un consulente SEO (specializzato nella SEO), può davvero essere è di vitale importanza in un progetto di ottimizzazione di un sito web; su www.simoneelle.it troverete maggior informazioni professionali sulla figura del consulente SEO.

Chi è il consulente SEO

Il consulente SEO è un professionista che pianifica una campagna SEO in grado di incrementare le attività su un sito web. In altre parole, è un esperto che, applicando i suoi studi e le sue competenze, ottimizza la posizione di un sito sui motori di ricerca nonché il traffico che si genera sul sito stesso o sulla pagina social.





Le competenze del professionista

Un consulente esperto nel settore offre sicuramente un pacchetto di skills ricco e variegato che possono essere di varia natura, con competenze legate alla sfera delle scienze umane (le cosiddette soft skills), sia in campo informatico (le hard skills). Oltre a studiare e pianificare le giuste strategie SEO, deve occuparsi anche di scrittura di testo in ottica SEO oriented. Un’adeguata formazione elastica è alla base della struttura professionale dei SEO specialist ed è ottenibile solo praticando sul campo dopo un pertinente corso di formazione conseguito con successo.

Ecco nel dettaglio le competenze che dovrebbe padroneggiare un consulente SEO.

Capacità strategiche: attuare una buona strategia SEO permette di non restare intrappolato in un mercato troppo competitivo; Capacità di analisi: captare subito i segnali di cosa non sta funzionando, soprattutto per non incappare in penalizzazioni da parte di Google. Inoltre, è necessario saper leggere gli algoritmi di Google e i suoi cambiamenti, per non rischiare un insuccesso totale; Conoscenze tecniche: avere un’infarinatura di base dei linguaggi di scrittura quali HTML, JavaScript, CSS e PHP; Competenze di marketing e di scrittura: per massimizzare l’indicizzazione di un sito, è necessario una certa conoscenza del marketing e fluidità di scrittura dei testi. Google premia la qualità dei contenuti, aspetto da non sottovalutare.

Importanza del posizionamento sui motori di ricerca

Google ha la mansione di mostrare i risultati più validi e attinenti alla chiave di ricerca inserita dall’utente. Più alta si posizionerà la pagina di un sito web, più alte saranno le probabilità che la pagina venga notata e navigata dall’utente perché attinente alla ricerca di interesse. Posizionarsi in prima pagina aumenterà in modo considerevoli le visite della stessa, generando maggior traffico e di conseguenza un numero maggiore di vendite. Posizionarsi già in seconda o terza pagina abbassa considerevolmente le views e questo risulta un problema. Anche offrendo un ottimo prodotto, le vendite saranno minime; la gente molto spesso, si ferma alla prima pagina di una ricerca. Detto ciò, sembra superlativo dire che un consulente SEO è un valido alleato per il business, se non il migliore.