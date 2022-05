Incidente a Sabaudia, auto si ribalta: ferita una donna

Imbocca una curva prende una macchina in sosta e si ribalta. È questa una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina in via Carlo Alberto a Sabaudia. Ferita una donna alla guida della Mini One che ha preso l’auto in sosta. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasferita in ospedale mentre la strada è stata chiusa per circa un’ora dagli agenti della Polizia Locale di Sabaudia. Ad effettuare i rilievi i Carabinieri.