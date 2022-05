Fondi, l’incontro degli studenti del ‘Gobetti-De Libero’ con lo scrittore Marco D’Amore

Grande l’entusiasmo con cui il 4 maggio scorso gli alunni dell’IIS Gobetti- de Libero hanno accolto Marco D’Amore, autore del romanzo ‘Vesuvio’.

Dopo due anni di stop forzato, il giorno dell’incontro si percepiva nell’istituto una grande emozione; riprendeva un’iniziativa didattica-culturale di grande spessore ed identificativa dell’Istituto coordinata dalle docenti Patrizia Lombardi e Sabina Sepe.





Lo scrittore ha dialogato con i ragazzi per oltre due ore non risparmiandosi, rispondendo alle domande più disparate che talvolta hanno travalicato il testo nel senso stretto per toccare tematiche più generali ma sentite con urgenza dai ragazzi.

Importante il messaggio che l’autore ha voluto lasciare agli alunni, invitandoli a prendere in mano la propria vita, a non perseguire gli obiettivi prefissati da altri, a sovvertire le regole se non le sentono proprie, a non accontentarsi del ruolo di spettatore passivo, ad essere audaci per realizzare i propri progetti.

I ragazzi si sono sentiti investiti di un importante ruolo socio-culturale; quello di essere un volano per la cultura, se leggono libri, se vanno al cinema, se vanno a teatro, se diventano loro stessi humus fertile perché la conoscenza circoli.

Un sentito ringraziamento al Dirigente scolastico, prof.ssa Rosalba Rosaria Bianchi, allo staff di dirigenza, al personale ATA e al DSGA, Vincenzo Spagnardi, al Comune di Fondi per il patrocinio, alla Banca Popolare di Fondi per il supporto, alla casa di produzione On broadway, alla signora Enza Campino di tuttilibri di Formia che da sempre intercetta con la prof.ssa Maria Pica, ideatrice del progetto, le proposte editoriali più valide, ai docenti che generosamente hanno guidato i ragazzi nel progetto, agli studenti tutti, per la sentita partecipazione all’evento.

Appuntamento al prossimo anno.