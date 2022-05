Crolla il controsoffitto a scuola, tre studenti feriti nel capoluogo

Paura, venerdì mattina, in una scuola di Latina, l’istituto Marconi: è crollato il controsoffitto in cartongesso, collassato su alcuni studenti. Tre i ragazzi feriti, tutti 17enni.

Prima sono stati soccorsi sul posto dai sanitari del 118, a seguire sono stati trasferiti per accertamenti presso l’Icot. Fortunatamente, nell’incidente non hanno riportato gravi conseguenze. Se la sono cavata con alcune escoriazioni a braccia e spalle, oltre che con un grande spavento.





1 di 4

“Un campanello d’allarme che evidenzia la necessità di dare vita ad un grande piano di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici”, dichiarano la Rete degli Studenti e la Fillea Cgil a margine dell’accaduto.

“Nell’augurare una pronta guarigione ai tre studenti, auspichiamo una reazione immediata da parte delle istituzioni per mettere in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare la possibilità che eventi del genere possano ripetersi”.

“Su questi temi, proprio in queste settimane, siamo impegnati nella campagna ‘Fateci Spazio’, che prevede, in questa prima fase, un’attività di raccolta dati e monitoraggio sullo stato degli edifici scolastici, su cui abbiamo intenzione di aprire un confronto con le istituzioni”, concludono le organizzazioni sindacali.