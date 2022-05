Tentano un furto in appartamento, due arrestati

È quanto sarebbe accaduto a Formia nella serata del 30 aprile scorso, quando tre persone si sarebbero intrufolate abusivamente all’interno di un’abitazione che in quel momento non aveva i proprietari in casa.

Questi avrebbero messo a sotto sopra la casa riuscendo a trafugare una refurtiva non troppo cospicua tra qualche centinaia di euro e alcuni oggetti in oro.





Prima di andare via, però, però sono stati sorpresi dai carabinieri che sono riusciti ad arrestarne due, mentre il terzo membro della banda sarebbe riuscito a darsi alla fuga.