Giornata mondiale della Croce rossa, il Comune di Itri aderisce

Il Comune di Itri, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana prevista per l’8 maggio 2022, ha aderito all’iniziativa dell’ANCI, esponendo da oggi e fino al 8 maggio, la bandiera della Croce Rossa all’esterno del Palazzo Comunale e illuminando di colore rosso, nella sera tra il 7 e l’8 maggio, il Museo del Brigantaggio.

Si tratta di un segno tangibile che sottolinea non solo la potenza umanitaria dell’emblema della Croce Rossa, simbolo principe di umanità e neutralità, ma anche l’importanza del ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri. L’emergenza in Ucraina ha visto la Croce Rossa Italiana in campo sin dall’inizio, a supporto della popolazione civile colpita dal conflitto, degli sfollati in loco e di quelli che hanno cercato e cercano riparo nelle nazioni confinanti. Inoltre, con diversi convogli partiti dall’Italia, ha consegnato alimenti, coperte e trauma kit, oltre ad altri materiali logistici e sanitari.





“Il Sindaco Giovanni Agresti esprime un forte ringraziamento alla Croce Rossa Italiana e al Comitato Locale di Itri per il forte impegno umanitario verso la popolazione ucraina in questo delicato momento e nei confronti della popolazione tutta”.