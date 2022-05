Falsario di Terracina finisce in carcere, deve scontare 2 anni

Nella decorsa serata gli Agenti del Commissariato di Terracina hanno rintracciato e tratto in arresto un 67enne, già noto alle Forze dell’ordine, in esecuzione del provvedimento emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

L’uomo riconosciuto colpevole del reato in concorso, di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, deve espiare la pena residua della reclusione di anni 2.





I fatti risalgono all’anno 2016 quando nel territorio in Roma ebbe inizio l’indagine scaturita dal deposito, presso un Istituto di credito di un consistente quantitativo di dollari falsi.

L’uomo, che in passato era già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati finanziari, è stato condotto presso la casa circondariale indicata dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per espiare il residuo di pena che gli è rimasto da scontare.