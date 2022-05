Ciclismo, domenica l’ottava tappa del Giro dell’Agro Pontino

Si appresta ad andare in scena l’8° tappa del circuito ciclistico Opes “Giro dell’Agro Pontino”. Domenica 8 maggio tutto è pronto per il 4° Trofeo Il Gatto & la Volpe – 2° Memorial Liquori Silverio, che si svolgerà in località La Fiora a Terracina.

Il calendario gare è giunto a metà programmazione della stagione 2022, riscuotendo fino ad ora ottimi risultati.





“Ottava tappa del giro, ossia giro di boa per la stagione 2022 – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Altra Società giovane ma storica, Il Gatto & La Volpe, che organizzerà l’evento presso il proprio main sponsor, Braceria Matera n.5. Il Gatto, Andrea Pagliaroli, vicepresidente e La Volpe Luca Ceci, presidente, hanno già predisposto il tutto per far sì che la gara sia da dieci e lode. Sono famosi – sottolineano dalla commissione – soprattutto per le loro ricche premiazioni. Il percorso completamente pianeggiante ci fa presagire a velocità elevate e forse arrivi in volata, ma la zona è patria del vento e chissà se sarà in grado di far saltare i piani delle ruote veloci. Anche questa tappa – concludono – sarà un memorial intitolato a Liquori Silverio, affezionato del giro in quanto lui stesso partecipante”.

Come anticipato il ritrovo si terrà dunque presso la Braceria Matera n.5 in Strada Matera località La Fiora – Terracina per le ore 7.30. Start ufficiale alle 9.00 e via per 69 chilometri tutti d’un fiato. Si passerà per Strada Matera, via degli Albucci, Strada Nove Ponti, Strada Provinciale 73 ed arrivo in Strada Lungo Pedicata.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.