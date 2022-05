Pulizia della spiaggia di S.Antonio: Guardia Costiera al fianco dei volontari

Nel pomeriggio di sabato 30 aprile, una bella iniziativa di pulizia delle spiagge del porto di Ponza è stata organizzata e realizzata dal gruppo di volontari di “Attivamente Ponza”.

Una giornata che ha coinvolto adulti e bambini nella pulizia delle spiagge del porto di Ponza alle porte della stagione estiva che, come ogni anno, farà dell’isola di Ponza meta di un gran numero di turisti.





La Guardia Costiera di Ponza, da sempre molto attenta alla protezione dell’ambiente ed alla promozione di una corretta educazione ambientale, ha voluto fornire anche questa volta il proprio contributo.

Il Comandante del porto di Ponza, T.V. (CP) Antonio Borraccino, ha voluto ringraziare gli organizzatori per la pregevole iniziativa, donando, a nome della Guardia Costiera di Ponza, bastoni raccogli oggetti, retini e guanti ai bambini impegnati nell’attività.

Il coinvolgimento delle nuove generazioni verso una maggiore consapevolezza ambientale rappresenta un elemento imprescindibile per un futuro più pulito e sostenibile, soprattutto in ecosistemi marino-costiero delicati come quello delle isole Pontine.