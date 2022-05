VIDEO – Pericoli dall’alto, galleria chiusa: Flacca tagliata in due

Primo maggio di passione, lungo la Flacca: nella prima mattinata in una delle gallerie è parzialmente crollata l’illuminazione. E’ accaduto all’interno del passaggio all’altezza della sperlongana Torre Capovento, in prossimità del confine con Gaeta. Ed è solo una fortuna che in quei momenti non passasse nessuno.





L’incidente ha portato sul posto una squadra di operai dell’Anas, nonché agenti della polizia locale di Sperlonga e quelli del Commissariato di Gaeta, che si sono occupati in particolare del servizio di viabilità, con l’arteria tagliata inevitabilmente in due e diverse deviazioni. Manco a dirlo, traffico in tilt. La galleria resterà interdetta alla circolazione fino a data da destinarsi.