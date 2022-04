Stagione 2022, ecco le località di mare dove l’acqua è più blu

Tra le località balneari migliori del Lazio ci sono Latina, Sabaudia, Sperlonga, Itri, Gaeta, Formia, Minturno tutti e le isole pontine.

In quei Comuni non c’è neppure un tratto di mare in cui la qualità delle acque non sia ottima.





Dal decreto appena firmato dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per individuare e classificare appunto le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2022, emerge una vera e proprio mappa dei luoghi dove tuffarsi è più piacevole e sicuro.

In base ai controlli svolti dall’Arpa Lazio alle acque viene dato un valore che va da scarso a eccellente.

I tratti di litorale con il punteggio più basso, se quella classificazione viene mantenuta ininterrottamente per cinque anni, diventano off limits, mentre il punteggio massimo indica che in determinate zone non vi è neppure una minima traccia di inquinamento.

Ferma a una buona qualità, ma non eccellente, la zona di Rio Torto, a San Felice Circeo, a Terracina due aree restano sufficienti e una buona e a Fondi migliora la zona vicina al fosso Sant’Anastasia, che passa dal sufficiente al buono.

Il monitoraggio e la relativa classificazione ha inoltre riguardato anche i laghi.

E a rivelarsi eccellenti sono le acque di San Puoto e Lago Lungo a Sperlonga.