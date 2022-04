Sabaudia, a fuoco una struttura in legno sul lungomare: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento lampo dei Vigili del Fuoco sul lungomare di Sabaudia dove questa mattina una struttura in legno è andata completamente distrutta a causa di incendio. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive anche per la presenza di un bombolone. L’incendio è divampato tra una piazzola e una villa all’interno di una proprietà privata lato Torre Paola. Sul posto i Carabinieri di Sabaudia per le verifiche del caso e i Carabinieri Forestali della Stazione di Sabaudia.