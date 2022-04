Mercoledì 4 maggio gli studenti del ‘Gobetti-De Libero’ incontrano lo scrittore Marco D’Amore

Da oltre 4 mesi i ragazzi aspettavano quest’incontro, a gennaio era stato rimandato per prudenza: troppo alta la curva dei contagi da Covid19. Così, anche se con dispiacere, la Dirigente Rosalba Rosaria Bianchi e i docenti responsabili del progetto “Invito alla lettura. Incontro con l’autore”, in accordo con lo scrittore, avevano deciso di far slittare l’evento nell’inoltrata primavera.

Ma lo scrittore di “Vesuvio” e regista de “L’immortale” aveva promesso di fissare un nuovo appuntamento desideroso di incontrare i ragazzi, di parlare con loro, di ascoltarli. E così eccoci: il 4 maggio alle 9.30 una platea entusiasta lo accoglierà nella palestra della sede di via San Magno nel rispetto delle norme anti covid. Gli studenti hanno preparato domande riflessioni, video, presentazioni, fumetti ed elaborati artistici che doneranno a Marco D’ Amore.





Da ben 22 anni il progetto ha permesso a migliaia di alunni di Fondi di incontrare tantissimi autori tra cui i vincitori del Premi Strega Edoardo Albinati, Francesco Piccolo e Niccolò Ammaniti, i magistrati-scrittori Gianrico Carofiglio, Giancarlo De Cataldo, scrittori e giornalisti cari anche al pubblico televisivo come Alberto Angela, Franco Di Mare, Leonardo Cecchi, Michele Cocuzza, Pif, altri notissimi per aver scritto romanzi indimenticabili come Andrea De Carlo, Massimo Carlotto, Younis Tawfik, Valerio Massimo Manfredi, Roberto Alajmo, Folco Terzani ed Emanuela Salvi Eraldo Affinati. Tutti loro hanno toccato le corde del cuore dei ragazzi.

Quest’anno“Vesuvio” di Marco d’ Amore e Francesco Ghiaccio pubblicato da DeA Planeta, ha particolarmente coinvolto i giovani lettori.

La storia dei tredicenni Federico e Susy narrata nel libro, il loro destino che sembra ormai segnato, lo slancio che ne inverte la rotta e li traghetta verso la legalità, li ha letteralmente conquistati. Lo scopo del progetto è questo: far nascere nei giovani il piacere della lettura e coinvolgere in questo anche gli adulti. I libri infatti passano dalle mani dei ragazzi a quelle dei genitori e a volte pure dei nonni, e a tutti loro arrivano messaggi di speranza diretti non solo ai più giovani. L’iniziativa nata tra i banchi oltrepassa i confini delle aule può contare sul sostegno del Comune e quest’anno della Banca Popolare di Fondi, nonché sulla professionalità dei tecnici della casa di produzione On Broadway che condividono le nostre stesse finalità, in primis l’importanza della lettura. Collabora al progetto anche Enza Campino della Libreria Tuttilibri di Formia, che supporta dalla prima edizione la scuola nel contattare gli autori e illustrare loro la particolarità dell’iniziativa.

La scelta per l’edizione 2021-22 è stata dettata dal grande interesse dei giovani per Marco D’Amore: attore, regista e sceneggiatore. Scrive e dirige per il cinema, il teatro e la televisione. Per la sua attività artistica ha ricevuto molti riconoscimenti. Nella serie televisiva Gomorra (vista in 190 Paesi nel mondo) è Ciro Di Marzio, l’immortale. Dell’ultima stagione, oltre aver interpretato un ruolo da protagonista, è stato anche regista e direttore artistico. I ragazzi che lo seguono da sempre sullo schermo , ora sono anche suoi lettori, sono impazienti di incontrarlo e lo accoglieranno con grande entusiasmo.