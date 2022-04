Latina, Lbc: “Approvazione bilancio sarà snodo cruciale per nuove assunzioni”

“Abbiamo avuto garanzie, dall’amministrazione, che le procedure per l’aumento del personale sono in via di definizione e che saranno pronte entro l’approvazione del bilancio. Un momento cruciale, che consentirà il rimpolpare del personale amministrativo della macchina comunale. Su questo è stata molto chiara, nel corso dell’ultima commissione Personale, l’assessora Lepori. La quale, con dovizia, ha spiegato che una volta approvato il bilancio verrà dato impulso a tre manovre: progressioni verticali interne, procedure concorsuali, scorrimenti di graduatoria dagli altri enti”. A parlare, per mezzo di una nota, Floriana Coletta e Gianmarco Proietti, consiglieri comunali di Latina Bene Comune e commissari della commissione Personale.

“Nello specifico, per il 2022, si prevede l’assunzione di 56 unità (22 da concorso, 19 tramite progressioni interne, 15 dallo scorrimento da altri enti). Un prospetto che potrà subire modifiche per adattarsi ad eventuali necessità future. La situazione è chiara ed è stata esposta, con trasparenza e linearità, in commissione. Una seduta a cui erano presenti anche i commissari di minoranza i quali, per mezzo stampa, continuano a chiedere chiarimenti dovrebbero essere già stati sciolti nell’apposita sede istituzionale”.





I due consiglieri di Lbc fanno poi chiarezza sul tema dell’assunzione di personale da altri enti: “Anche su questo l’assessora Lepori si è espressa in maniera lapalissiana. Le assunzioni in corso sono quelle rimaste in essere dal 2021. Sull’anno corrente non siamo ancora partiti in termini di assunzioni poiché, com’è chiaro a tutti, bisogna attendere l’approvazione del bilancio. Solo a quel punto il Comune potrà partire con una manifestazione d’interesse. Ma questo, attenzione, non per forza dovrà bloccare gli scorrimenti e quindi le possibili assunzioni da altri enti. Gli effetti di un concorso pubblico, infatti, non si vedranno prima della fine dell’anno, e noi non possiamo aspettare così tanto. La macchina comunale necessita di nuovi inserimenti affinché l’amministrazione sia pronta per le sfide imminenti. Sfide che ci consentiranno di imprimere un’azione politica ed amministrativa di cambiamento per la città”.

“C’è da considerare – concludono – la complessità del momento e la delicatezza di queste procedure. Siamo sicuri, visto l’ottimo clima di collaborazione ed intesa creatosi all’interno della maggioranza programmatica, che potremo ragionare tutti insieme per una soluzione congeniale”. Riflessioni che, ovviamente, sono estese a tutte le componenti consiliari: “Siamo pronti ad ascoltare le proposte di tutte le forze politiche in consiglio comunale e ad avviare, quindi, un processo sano di democrazia e di dialettica”.