Pallavolo, la Top Volley di Cisterna all’esame Monza

Riprende dopo due vittorie consecutive la corsa verso l’Europa nel girone unico playoff quinto posto per la Top Volley Cisterna. I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo all’ Arena di Monza per il terzo match in esterna, contro la Vero Volley Monza. Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. La squadra pontina è reduce dalla serie positiva in cui ha collezionato due vittorie a Milano contro l?Allianz e domenica in casa contro Taranto. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Vero Volley Monza traghettata da coach Massimo Eccheli si è piazzata settima con 31 punti. Sabato 29 aprile, alle 18, l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Vero Volley Monza sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.

Cisterna e Monza si sono affrontate 19 volte nel massimo campionato italiano con 6 successi per la formazione pontina e 13 per i brianzoli.





Tutti gli ex di turno sono schierati con la Top Volley Cisterna a partire da coach Fabio Soli che ha allenato i lombardi dal 2018 al 2020; Lorenzo Giani a Monza per due stagioni, nel campionato 2019/2020 e 2020/2021; infine il libero Matteo Picchio in forza alla Vero Volley nella stagione 2018/2019 .

Il match verrà arbitrato da Armandola Cesare e Brunelli Michele. La partita tra Top Volley Cisterna e Vero Volley Monza verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 18.

Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna

PRECEDENTI: 19 (6 successi Top Volley Cisterna, 13 successi Vero Volley Monza)

EX: Fabio Soli (coach Top Volley Cisterna); Lorenzo Giani (Top Volley Cisterna); Matteo Picchio (Top Volley Cisterna).

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatori: ORDUNA, CALLIGARO

Centrali: BERETTA, GROZDANOV, GALASSI

Schiacciatori: DZAVORONOK, DAVYSKIBA, KARYAGIN, GALLIANI, GROZER, KATIC

Liberi: FEDERICI, GAGGINI

Allenatore: ECCHELI

ROSTER COMPLETO – TOP VOLLEY CISTERNA

Palleggiatori: BARANOWICZ, GIANI

Centrali: ZINGEL, WILTENBURG, BOSSI

Schiacciatori: MAAR, RINALDI, RAFFAELLI

Liberi: CAVACCINI, PICCHIO

Opposto: DIRLIC

Allenatore SOLI

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza – Top Volley Cisterna 3-1 (7a giornata ritorno SuperLega Credem Banca 2021-2022) – 6 febbraio 2022 – Arena di Monza.

CURIOSITA’

Fabio Soli, ora tecnico di Cisterna, è stato sulla panchina della Vero Volley Monza dal 2018 ad ottobre 2021. Con i rossoblù ha raggiunto una Finale di Challenge Cup nel 2019, perdendo contro i russi del Belgorod. Giani e Picchio, ora a Cisterna, sono due prodotti del vivaio del Consorzio Vero Volley. Orduna, alzatore di Monza, ha vinto una Challenge Cup con Soli in panchina con Ravenna (2018).