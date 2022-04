Ex Manuli, asta ancora deserta – #VIDEO

Prima il fallimento, poi la cooperativa che ha rilevato lo stabilimento, ci ha investito soldi e fatica e oggi continua a vedere andare deserte le aste fallimentari.

È quanto sta riguardando l’area della Mancoop di Santi Cosma e Damiano. Esclusi i tanti che nel frattempo sono andati in pensione, altri ancora ci lavorano e non vogliono lasciare l’area, anche perché nel frattempo in questi anni sono stati investiti diversi soldi.





Ma purtroppo, al di là delle “voci” di una cordata che vorrebbe rilevare la proprietà, di concreto c’è poco e nulla. Le parole di chi vive dall’interno lo stabilimento.

IL VIDEO