Erasmo Valerio argento italiano nei 3 mila stile libero a Riccione

Un argento tanto sudato quanto prestigioso ha suggellato la stagione agonistica dei giovani nuotatori della società XXV Ponti-Matrix di Formia.

Erasmo Valerio, classe 2006, si è classificato al secondo posto nella finale dei 3000 metri stile libero, disputatisi a Riccione. Si tratta di un risultato tanto eccellente che segna positivamente l’inarrestabile ascesa agonistica del giovane nuotatore formiano, in gara con la sorella Chiara, anche lei in bella evidenza, al nono posto.





Insieme a loro, nella prestigiosa categoria degli assoluti (la serie A del nuoto) Lucrezia Pergoli che è salita di ben 17 posizioni nel ranking dei 50 stile libero sempre agli assoluti del centro romagnolo. Si tratta di due risultati esaltanti che hanno segnato il ritorno in gara, dopo due anni di vacatio”, causa pandemia, degli atleti affidati all’allenatore Filippo Porracciolo. Le finali regionali, che si erano svolte negli impianti dell’ Acquaniene e

Pietralata, avevano proiettato ben sei atleti alle finali italiane di categoria. Oltre ai già citati Erasmo Valerio (4° nei regionali ai 1500 anno 2006) e Lucrezia Pergoli (5^ ai 50 stile libero anno 2004-2005), gli altri quattro atleti che hanno disputato le finali a Riccione sono stati Samuele Furlan (50 e 100dorso, 50 e 100farfalla), Sveva Valgattarri (200rana), Nicolas Stravato (200sl), Chiara Valerio (3000sl). Antonio Orsini aveva chiuso il quadro delle finali regionali con due terzi posti assoluti al 50 e 100 sl e, per pochissimi decimi, non ha ottenuto il pass per gli assoluti senior.

La società Matrix per cui gli atleti sono tesserati ha ottenuto così ben due podi nella classifica generale per società: un secondo posto con le donne e un terzo con gli uomini, risultati di grande prestigio a livello nazionale, con comprensibile grande soddisfazione per l’allenatore Porracciolo.