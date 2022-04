Come aumentare l’intesa con il proprio partner

Sicuramente sarà capitato a tutti di voler aumentare la propria affinità intima con il proprio partner. È qualcosa di molto naturale che coinvolge praticamente tutte le persone in una relazione che vogliono esplorare nuovi angoli di intimità.

Inutile dire che molto dipende dal carattere e dalla personalità della coppia.





Non tutte le persone sono propense a sperimentare nuovi angoli della loro sfera affettiva e questo è comprensibile.

Il mondo è bello perché è vario ma oggi parleremo proprio delle coppie che vogliono aumentare la loro intesa e desiderano scoprire nuove sfumature della propria relazione intima.

Tecniche per aumentare l’affinità con il proprio partner.

Innanzitutto partiamo con le basi. Esistono di per sé delle strategie per acquistare fiducia del proprio partner, sicuramente possiamo fargli sentire il nostro affetto con messaggini o piccoli regali magari ascoltando e cercando di capire i propri gusti.

Anche a livello affettivo bisogna saper conoscere il proprio compagno/compagna. Preferisce stare insieme nei momenti serali o pomeridiani? Preferisce serata in discoteca o tranquille? Saper cogliere questi segnali aiuta tantissimo l’affinità di coppia.

Esistono comunque altri metodi per migliorarla, come ad esempio l’olio cbd.

Sei tra le persone che stanno pensando:” ma davvero si migliora il piacere sessuale con il cbd?”

La risposta è si, ne parliamo nel prossimo paragrafo.

Olio cbd

Partiamo con la descrizione. L’olio cbd è un derivato della pianta della canapa, porta con sé solo il principio rilassante e non quello psicotropo.

Recentemente sono stati fatti molti studi e sondaggi da parte di esperti prendendo in considerazione il target di uomini e donne in età fertile che hanno deciso di introdurre il cbd durante il sesso.

I risultati sono incredibili.

La maggior parte degli intervistati ha dichiarato che il sesso è stato molto più intenso con l’uso del cbd oltre ad un aumento delle prestazioni. La stessa ansia da performance si è ridotta di più del 50%.

Paradossalmente sembra che l’uso di questi olii abbiano migliorato gli stessi rapporti di coppia, assurdo vero?

Inutile dire che i prodotti a base di cbd non sono soltanto degli strumenti di intrattenimento ma sono super utili per la propria vita intima insieme al proprio partner.

Conclusioni

Avere cura della relazione con il proprio partner è fondamentale per preservare una sana vita di coppia. Al giorno d’oggi poi le distrazioni sono dietro l’angolo ed è facile che il proprio partner, in mancanza di attenzioni, cominci a guardarsi in giro, alla ricerca di nuovi stimoli o semplicemente per individuare nuovi modi di svagarsi.

I prodotti cbd possono sicuramente aiutare la vita di coppia mantenendo l’integrità della relazione ma aggiungendo solo un pizzico di “pepe” in più.

D’altronde è proprio il dinamismo che fa andare avanti le relazioni e non la passività.

Occorre sperimentare e coltivare insieme nuovi metodi per aumentare la propria affinità e sentirsi coccolati il più possibile.

In sostanza la vita di coppia va saputa arricchita nel tempo, questo processo non è così semplice e scontato ma con i suggerimenti di questo articolo si può già cominciare a farlo concretamente.