Auto a noleggio per muoversi in Sardegna, una realtà sempre più diffusa

Il noleggio auto rappresenta uno dei metodi migliori per visitare la Sardegna. Le strade sull’isola non sono troppo trafficate e gli spostamenti sono, nella maggior parte dei casi, molto veloci. Quando si ha poco tempo a disposizione e si desidera visitare specifiche mete, avere un’auto è utile per programmare al meglio gli spostamenti evitando le perdite di tempo. Anche per questo motivo vediamo che sono sempre di più i turisti che scelgono di affittare una vettura in Sardegna per raggiungere più facilmente le diverse mete.

Dove noleggiare l’auto

È possibile noleggiare l’auto nelle agenzie presenti negli aeroporti dell’isola, Olbia, Cagliari e Alghero. In genere è opportuno prenotare la vettura prima dell’arrivo, così da evitare spiacevoli sorprese: costi elevati, assenza di veicoli disponibili, poco tempo per leggere e valutare tutte le condizioni. Affittare la macchina prima dell’arrivo in aeroporto è utile per avere accesso a una scelta più ampia in termini di offerte ma anche di veicoli. Questo è importante soprattutto se si ha l’esigenza di noleggiare una vettura con caratteristiche e optional ben precisi, dal numero di posti ai seggiolini per i bambini.





È sufficiente individuare un sito web affidabile per il noleggio dell’auto per assicurarsi il mezzo di trasporto una volta raggiunta l’isola e dare inizio al proprio viaggio.

La comodità dell’auto a noleggio

A spingere sempre più turisti a noleggiare una macchina troviamo diversi fattori, primo fra tutti la comodità. Non è sempre così semplice e immediato raggiungere un porto dalla propria città per arrivare in Sardegna con la nave e portare con sé la propria macchina. Nella maggior parte dei casi risulta meno complesso l’arrivo in aereo e procedere con il noleggio in loco.

Senza contare che, soprattutto quando si viaggia in gruppo, è più semplice dividere le spese evitando così di utilizzare l’auto di uno solo del gruppo, con tutto ciò che ne consegue in termini di spese, usura e inconvenienti lungo la strada. In questo modo è possibile scegliere il mezzo più idoneo per il proprio viaggio: un minivan, una moto, una jeep e qualsiasi altro mezzo di trasporto.

L’automobile, la moto o il camper, a seconda dei gusti, rappresentano le soluzioni migliori per muoversi in Sardegna. Le località principali sono ben collegate tra loro e si possono raggiungere in breve tempo permettendo così di organizzare una vacanza on the road per scoprire al meglio l’isola. Oltre alla strada principale, la SS131, è possibile sfruttare diramazioni e strade secondarie che in modo più o meno agevole permettono di spostarsi anche nelle zone più irraggiungibili e meno turistiche.

Noleggio auto e Covid-19

La pandemia ha modificato profondamente le abitudini delle persone e anche le azioni più piccole sono accompagnate da dubbi, preoccupazioni e indecisioni. Allo stesso modo garantire il noleggio auto in totale sicurezza è diventato essenziale per le compagnie. Dalle politiche per la cancellazione della prenotazione dell’auto all’igienizzazione del veicolo, ogni step deve poter garantire standard elevati di sicurezza ai turisti che scelgono l’opzione del noleggio per organizzare il proprio viaggio.

La modifica più importante la ritroviamo nella politica per la cancellazione o la modifica della prenotazione. L’incertezza di riuscire a partire è una costante fino a poco prima della partenza. Per questo motivo è essenziale permettere al turista di poter modificare il proprio viaggio in totale trasparenza.