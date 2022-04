Aprilia, vedrà luce a Campo di Carne una chiesa ortordossa

L’amministrazione comunale informa che il Consiglio comunale, approvando una mozione presentata dalla consigliera comunale Iulian Mariana, avvia l’iter per individuare un’area idonea alla realizzazione di un edificio di culto in località Campo di Carne.

La massima assise comunale, all’unanimità dei presenti, ha accolto una richiesta da parte del Patriarcato Ecumenico Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia che si inserisce all’interno Piano Particolareggiato del Sistema Campo di Carne.





La Struttura della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia, l’unica tra quelle ortodosse ad aver raggiunto un’intesa con lo Stato italiano e di conseguenza essere stata ammessa alla ripartizione dell’8xmille, verrà realizzata in un’area di cerniera tra i nuclei Campo di Carne e Genio Civile 1. In prossimità dell’area parrocchiale della Natività della Beata Vergine, creando così un significativo luogo di integrazione e promozione culturale in una delle storiche borgate della città di Aprilia.

La realizzazione della struttura di culto oltre a realizzare uno spazio dedicato ai fedeli, attraverso la realizzazione di un complesso parrocchiale con le relative pertinenze, va ad assumere una valenza urbanistica significativa nel quartiere Campo di Carne sull’asse di via Genio Civile. In questo modo andrà ad incidere in maniera positiva sullo sviluppo della zona in termini di servizi. L’amministrazione comunale considera l’operazione un’occasione di promozione sociale ed un volano per l’integrazione tra i popoli e le diverse culture esistenti sul territorio pontino e quello delle zone limitrofe.