Terracina, ok a variante per rotatoria sulla Pontina

Mercoledì il consiglio comunale di Terracina ha approvato una variante urbanistica molto importante che riguarda messa in sicurezza del tratto compreso tra il km 99+000 ed il km 101+000 (zona Lungosisto) della strada statale Pontina 148 attraverso la realizzazione di una rotatoria, l’illuminazione dell’intersezione nei quattro rami e la nuova segnaletica stradale.

Il sindaco Roberta Tintari spiega che “si tratta di un incrocio in cui, purtroppo, si sono verificati numerosi gravi incidenti. Ora, dopo la determina con cui l’Astral ha deciso la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e dopo l’approvazione della variante urbanistica del consiglio comunale, sarà possibile soddisfare le urgenti esigenze di sicurezza, molto sentite da tutti: i residenti della zona, gli operatori economici e gli utenti della strada in generale. Lavoriamo affinché i tempi di realizzazione siano rispettati”.





Dopo l’adozione della variante, ci sono 30 giorni di tempo per la pubblicazione, quindi 30 giorni per le osservazioni, a seguire l’approvazione della Regione e la verifica delle eventuali osservazioni. Per dare il via alla gara per l’aggiudicazione dei lavori che saranno seguiti dall’Astral, bisognerà quindi giungere all’approvazione definitiva della variante in consiglio comunale.