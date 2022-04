Sabato 30 aprile a Formia i concerti per la Giornata Internazionale del Jazz

Organizzata dall'associazione 'JazzFlirt-Musica & altri amori', al piccolo Teatro Iqbal Masih, via Vitruvio n. 342 a partire dalle ore 21.00 si esibiranno i BREW 4et e i DAB Four. Ingresso ad offerta libera

Data importante quella del 30 aprile per l’Associazione “JazzFlirt Musica & altri amori”.

Istituita nel 2011, la Giornata internazionale del jazz, è nata da un’idea di Herbie Hancock e si celebra al termine del Mese del jazz. L’UNESCO credendo nel potere del Jazz come strumento per promuovere società inclusive, ispirate ai valori universali della pace, del dialogo e della comprensione reciproca, nel novembre 2011 ne ha proclamato la ricorrenza.





Anche quest’anno l’Associazione JazzFlirt si unisce con entusiasmo a questa vera e propria festa, celebrando il suo principale amore e riproponendo questo linguaggio musicale definito dall’Unesco “un mezzo per sviluppare e aumentare gli scambi interculturali e la comprensione tra le culture ai fini della reciproca comprensione e tolleranza”.

“JazzFlirt – Musica & altri amori” riparte quindi con questa finalità, e a far risuonare le note della comprensione tra i popoli saranno due quartetti che l’anno scorso, in piena pandemia, ci hanno offerto il loro contributo in video e che noi quest’anno riproponiamo “live”.

Ad aprire l’evento, nel Piccolo Teatro “Iqbal Masih, a Formia, saranno i BREW 4et, Gianluca Manfredonia (vibrafono), Giuseppe Giroffi (sax), Luca Varavallo (contrabasso) ed Alessandro Perrone (batteria) con il loro progetto “DROPS” da poco pubblicato per l’etichetta norvegese “Losen Records”. Un progetto che parte da suoni acustici, quasi a denunciare con forza il legame con la tradizione jazzistica e con una concezione sonora ben precisa. Ma ciò non è un vincolo anzi, è la sfida di proporre modernità concettuale e melodica, cultura musicale ad ampio spettro, senza perdere l’essenzialità di un suono naturale, semplice, quasi antico.

Partendo da standard della tradizione i Brew 4et sviluppano la loro idea musicale per arrivare a composizioni originali offrendo un sound innovativo e mai banale.

A seguire si esibiranno I DAB Four, Dario D’Abrosca (Sax Tenore, Tastiera), Cosmo Ripa (Tromba), Ivan D’Abrosca (Basso elettrico con e senza tasti), Rodrigo Bastoni (Batteria), che propongono brani originali con una costante ricerca sonora grazie all’ausilio dell’effettistica e della registrazione estemporanea mediante loop. Il progetto nasce come trio nel 2016 a cui, un anno fa, si aggiunge la tromba che ne arricchisce le potenzialità espressive.

La formazione, con uno spiccato interplay, ha una naturale preferenza per i tempi dispari ed i groove incalzanti su cui si incastonano riff e temi, proposti di sovente in sezione con i due fiati. I riferimenti musicali vanno dal jazz modale al progressive, dalla fusion al nu jazz. Attualmente sono impegnati nella preparazione del loro secondo album, il primo col nuovo organico allargato, che includerà il brano “Introspect” il cui video ha raggiunto numerosissime visualizzazioni sui diversi canali social.

