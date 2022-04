Il giro d’Italia ambientalista “made in provincia di Latina”: parteciperanno anche tre future farfalle

Riparte l’avventura ’20Regioni-20Giorni=0 Impatto’, un’equazione che sta alla base dell’impresa che l’associazione di Gaeta Tototravel.it ritenta nel 2022 con interessantissime novità: uno scooter elettrico attraverserà tutta la penisola (una regione al giorno) con a bordo tre bruchi (Papilio Machaon) che proprio in 20 giorni svilupperanno la crisalide per essere liberati come farfalle all’arrivo.

Un forte messaggio ambientalista, di promozione del territorio e di ripresa post-pandemia che verrà lanciato nell’evento ‘Windsurfer’, la gara nazionale che si svolgerà sul litorale di Vindicio a Formia, il 1° Maggio. Ogni regione sarà descritta attraverso uno dei suoi Punti di Interesse, un piatto tipico e l’appello di una celebrità del luogo. Due le tappe nel Lazio: Norma e Rocca Massima, entrambe nella Provincia di Latina, che ha patrocinato l’evento.





Altra grande novità di quest’anno: ad ogni tappa saranno donati a una scuola o un associazione ambientalista locale tre bruchi e una Buddleja davidii o ‘Albero delle Farfalle’, così che tutti potranno seguire passo passo il loro sviluppo, la metamorfosi, la formazione della crisalide e la nascita delle farfalle.

L’iniziativa di Tototravel.it annovera tra i numerosi partner il Wwf (la compagine si fermerà in due delle sue oasi, a Policoro e a Melegnano) e sarà seguito dagli entomologi di Smart Bugs, a garantire l’etica e l’ecocompatibilità dell’impresa. Alla guida dello scooter Salvatore Magliozzi, Tourism Marketing Specialist, divulgatore e scrittore, che ha trascorso più di 20 anni viaggiando per il mondo e visitando più di 100 destinazioni. Ha attraversato il deserto del Kalhari e gran parte dell’Africa e vissuto numerose avventure in natura e persino una in orbita.

Ulteriore interessantissima novità: il giro d’Italia 2022 sarà effettuato anche in bicicletta muscolare dal blogger Enrico Diluviani, classe ‘76, bergamasco doc, che tenterà un vero e proprio record, affiancare l’impresa dello scooter elettrico con la sola forza delle sue allenatissime gambe, che hanno già solcato sulle due ruote i sentieri di numerose aree sparse in tutto il globo.

Il mezzo utilizzato per il viaggio sarà un innovativo scooter elettrico, che grazie alle batterie intercambiabili fornirà l’autonomia sufficiente all’impresa. Il tutto sarà coordinato da Francesco Loffredo De Simone (impegnato da anni nella diffusione della mobilità sostenibile, in particolare nella Provincia di Latina).

“L’impresa sarà svolta davvero ad Impatto 0”, sottolineano gli organizzatori. “Tutte le attività che inevitabilmente produrranno CO2, infatti, saranno neutralizzate grazie alla compensazione garantita dai Crediti di Carbonio ‘Made in Italy’ di Noicompensiamo.it”.

Il sostegno all’iniziativa, oltre che da alcuni personaggi noti, è dato da numerosissime attività e associazioni locali e dal patrocinio della Provincia di Latina e dei comuni italiani di Nizza Di Sicilia, Candela, Ariano Irpino, Barrea, Rocca Massima, Norma, Narni, Riccione, Adria, Codroipo, Melegnano, Brescia, Montjovet, Sestri Levante, Vecchiano e Palau.

La partenza di questa seconda edizione è prevista per l’11 maggio dalla Sicilia, con arrivo in Sardegna il 30 maggio, e c’è ancora tempo per proporsi quale partner dell’iniziativa e come tappa.