Campionato del mondo di pizza, premiato il giovane Massimo Leone

Uno dei migliori pizzaioli al mondo è di Fondi: parliamo di Massimo Leone della pizzeria La Canadese.

Un posto d’onore per il 26enne pizzaiolo del sud pontino che nei giorni scorsi si è classificato secondo al mondo per pizza classica e miglior pizzaiolo emergente under 30 al campionato del mondo “Pizza Senza Frontiere” ideato dalla rivista di enogastronomia “Ristorazione italiana”.





“Dopo tanti sacrifici – ha spiegato Massimo Leone attraverso i propri profili social – un’emozione indescrivibile!”

Il secondo posto conquistato dal pizzaiolo fondano è stato conquistato nella categoria “pizza classica”, per intenderci quella tonda al piatto cucinata direttamente sulla platea del forno, ovvero quella che troviamo nelle principali pizzerie italiane.

Il premio “Pizzachef emergente”, invece, è ancora più gratificante, perché esula dalle categorie presenti nella sfida e premia il concorrente nato dopo il 1° gennaio 1992 con il punteggio più alto in una qualsiasi delle competizioni, ad esclusione della pizza acrobatica.

I giudici hanno potuto esprimere il proprio apprezzamento e di conseguenza i propri voti giudicando vari aspetti quali cottura, gusto e abbinamento e l’aspetto della pizza.