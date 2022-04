A Formia l’incontro della Polizia con gli studenti

Nella mattinata odierna a Formia si è svolto un incontro nell’ambito della campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia di Stato, Una vita da social.

L’iniziativa è dedicata ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ed è finalizzata a sensibilizzare e prevenire i rischi connessi all’utilizzo del Web.





Personale del Commissariato di P.S. della cittadina pontina, opportunamente coadiuvato da specialisti della rete della Polizia Postale e delle Comunicazioni, hanno incontrato docenti e alunni delle scuole medie “D. Alighieri” e “P. Mattej”, per sensibilizzare i giovani in particolare sul tema del cyberbullismo e della legalità in genere.

All’iniziativa, che ha riscosso grande interesse, hanno partecipato circa 360 studenti in modalità mista, parte in presenza e altri on-line, con collegamenti diretti dalle classi.