Riqualificazione delle Benedettine a Fondi, le opposizioni incontrano i cittadini

Sono ormai alcune settimane che uno studio di fattibilità approvato in Giunta a Fondi per la riqualificazione della storica piazza delle Benedettine, sta tenendo con il fiato sospeso la politica e i cittadini più o meno residenti.

La settimana scorsa, in particolar modo, il gruppo consiliare di Fondi Vera che siede tra i banchi d’opposizione in consiglio comunale ha chiamato a raccolta cittadini e associazioni per dire no, all’idea di restyling approvata in forma preliminare dall’Amministrazione.





Alla chiamata oltre ai cittadini hanno risposto anche gran parte delle opposizioni locali che non solo hanno voluto esprimere la propria contrarietà ma addirittura dire la loro sul perché affossare la proposta.

LA NOTA DI FONDI VERA

“Un bellissimo pomeriggio di Partecipazione” lo ha definito il nostro Consigliere Comunale Francesco Ciccone. Ed in effetti così è stato. Fondi Vera ci tiene a ringraziare i tanti amici che Sabato 23 Aprile hanno preso parte all’iniziativa tenutasi in Piazza Emilio Rosati. Un Gazebo informativo con cui il Movimento di Partecipazione Politica ha illustrato nel dettaglio il Progetto con cui l’Amministrazione Comunale intende stravolgere Piazza delle Benedettine.

Residenti, commercianti, Associazioni, Partiti: spalla a spalla per dire NO al Progetto approvato dalla Giunta. Hanno portato un saluto delegazioni di diversi sodalizi culturali, tra cui le Associazioni Fotografichementi, Italia Nostra Onlus e Arci Pata Pata, rappresentanti di Fratelli d’Italia, Azione, Lega, Riscossa Fondana, Fondi Terra Nostra e La mia Fondi, ed oltre al Capogruppo di Fondi Vera Francesco Ciccone sono intervenuti anche i colleghi di Opposizione Cardinale, Marcucci e Parisella. Ma soprattutto sono stati i Cittadini i veri protagonisti di quella che è divenuta col passare dei minuti una vera Assemblea Pubblica.

“Per l’area delle Benedettine non possiamo credere che il Sindaco e la sua maggioranza vogliano davvero un’opera così concepita. A quella Piazza non servono rivoluzioni e stravolgimenti. In questi giorni abbiamo raccolto suggerimenti e considerazioni di tecnici e addetti ai lavori, tutti concordi nel bocciare il Progetto sotto diversi punti di vista. E la partecipazione di oltre 150 persone all’iniziativa di Sabato pomeriggio dovrebbe far riflettere l’Amministrazione Comunale” commenta Francesco Ciccone.

Aspettando risposte dalla Soprintendenza, nell’attesa di un passo indietro da chi ha ritenuto “fattibile” questa idea, sono già molti i Cittadini che hanno sottoscritto la Petizione avviata nel pomeriggio di Sabato per chiedere “la sospensione dell’iter progettuale evitando che giunga alla fase definitiva prima ed esecutiva poi” e “l’apertura di un Concorso di Idee rivolto a giovani professionisti per una reale riqualificazione dell’area in questione”.

LA NOTA DI AZIONE

Il pomeriggio di Sabato 23 Aprile Fondi in Azione ha partecipato volentieri alla manifestazione popolare in Piazza Rosati a Fondi.

Ci teniamo a precisare che la manifestazione era aperta a tutti i gruppi politici e le associazioni locali, oltre che dell’amministrazione comunale, su richiesta degli abitanti della zona per mettere a conoscenza e discutere di un progetto di fattibilità di riqualificazione della Piazza delle Benedettine, luogo che ha una importanza storica e culturale immensa per la città.

Ricordiamo che negli anni si sono succeduti il Premio “La Pastora” voluto dal maestro Domenico Purificato e negli ultimi anni diverse kermesse teatrali, ma nella realtà quotidiana è sempre stato un grande spazio aperto al Centro Storico di Fondi.

Recentemente i residenti lamentavano un certo degrado della piazza, a causa della presenza di persone discutibili del decoro e della mancata manutenzione dell’impianto stradale, quindi sarebbe stato benvoluto un progetto di recupero della piazza, e il comune affida un progetto di fattibilità a uno studio locale e la Giunta Comunale lo approva.

Peccato che questo progetto sia inattuabile anche per un profano: la costruzione di un piano sopraelevato sulla piazza, che non fornisce alcun contributo alla cronica mancanza posti auto per i residenti del centro storico e che anzi lo incrementa in quanto si riducono i posti già esistenti, oscura i palazzi che circondano la piazza, apportando pure un danno economico alle realtà economiche che con grande impegno cercano di rendere piacevole questa parte della città, senza considerare il sicuro parere negativo del Soprintendenza dei Beni Culturali, visto la costruzione e l’incatenamento dei pilastri costringerebbe a fare degli scavi devastanti sulla piazza(lo ricordiamo, in essa erano presenti due chiese e un monastero con annesso cimitero).

Come si poteva pensare che un simile progetto avesse senso?

E neanche possono valere le argomentazioni fatti da alcuni rappresentanti della maggioranza, per cui intanto si presenta un progetto di fattibilità, da inserire nel piano triennale delle opere, e finanziare partecipando ai vari bandi, poi si cambia progetto.

Non si fa così.

Questo atteggiamento denota superficialità, incapacità di programmazione, spreco di denaro pubblico, perché lo ricordiamo, la commissione di questo progetto è costato quasi 13.000 euro alle casse comunali, tutto questo per nulla, perché il progetto dovrà essere rifatto per stessa ammissione dei componenti della Giunta, tutto questo con il solito stile di questa amministrazione, tutto chiuso nelle segrete stanze, di nascosto, mostrando alla fine progetti faraonici con l’immancabile gradinata(giusto per ricordarlo, il progetto prevede un costo di oltre 2 milioni di Euro).

Anche noi di Azione abbiamo a cuore la nostra città per questo abbiamo aderito alla proposta dei cittadini per un concorso di idee per rendere vivibile questa parte della città e abbiamo partecipato alla raccolta firme, a partire dal referente comunale di Azione, Paolo de Bonis, che ha assicurato la piena collaborazione a ogni livello da parte di Fondi in Azione per il miglioramento del centro storico, non solo riguardo al progetto, ma anche a tutte le problematiche, come la sicurezza, la viabilità, le fognature, e per questo invitiamo l’amministrazione comunale a cambiare registro, essere più attento alle richieste dei cittadini.