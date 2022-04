Epatite acuta che sta colpendo i bambini in giro per il mondo. Fino a qualche giorno fa non c’era riscontro di alcun caso nel Lazio.

Ma secondo il quotidiano Repubblica ci sarebbe un “paziente zero” e si tratterebbe di un bambino di Latina che è ricoverato da fine marzo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Dopo 15 giorni di ricovero il bambino si sarebbe normalizzato.





Ora si attendono gli esami dello Spallanzani per cercare di comprendere la natura della malattia.