Domani al Palasport di Cisterna sfida playoff tra Top Volley e Taranto

Turno casalingo per il girone unico playoff quinto posto per la Top Volley Cisterna, in palio un pass per l’Europa. I ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo al Palasport di Cisterna per il terzo match contro la Gioiella Prisma Taranto. Una partecipazione a coronamento di una stagione difficile, ma allo stesso tempo esaltante per i risultati ottenuti. La squadra pontina è reduce dalla vittoria per 3-1 contro Milano nella sfida del secondo turno del girone playoff quinto posto. Cisterna ha chiuso all’ottavo posto della Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca con 30 punti. La Gioiella Prisma Taranto traghettata dall’ex Vincenzo di Pinto si è piazzata decima con 26 punti.

Domani, mercoledì 27 aprile, alle 20.30, l’incontro tra la Top Volley Cisterna e la Gioiella Prisma Taranto sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv.





Elia Bossi (Top Volley Cisterna): “Arriva Taranto per la prima partita in casa dei playoff quinto posto, quindi possiamo sfruttare il fattore campo. Siamo reduci da una partita contro Milano, in cui siamo stati molto bravi, dobbiamo esser altrettanto bravi ad archiviare quello che è stato e tenerci le cose buone che abbiamo fatto. Dipende tutto da noi, il tempo per preparare la partita è limitato, è necessario controllare ogni cosa che facciamo nel nostro campo, gestire momenti di difficoltà e limitare gli errori. Un periodo molto intenso con tre partite molto ravvicinate e dove ci giochiamo tutto. Pensiamo più possibile alla nostra pallavolo e al nostro gioco, facendoci trovare sempre pronti”.

Cisterna e Taranto si sono affrontate 16 volte nel massimo campionato italiano con 7 successi per la formazione pontina e 9 per i pugliesi.

Tra gli ex schierati in campo nessuno tra i padroni di casa, con Taranto Luigi Randazzo a Cisterna nella stagione 2020/2021, Giulio Sabbi in terra pontina nella stessa stagione e coach Vincenzo Di Pinto ha allenato la Top Volley nel 2017/2018.

La partita tra la Top Volley Cisterna e la Gioiella Prisma Taranto sarà diretta dalla coppia arbitrale Murtù Marco e Salvati Serena e verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle 20.30.

Top Volley Cisterna – Gioeilla Prisma Taranto

PRECEDENTI: 16 (7 successi Top Volley Cisterna, 9 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX:

Luigi Randazzo (Gioiella Prisma Taranto) a Cisterna nella stagione 2020/2021

(Gioiella Prisma Taranto) a Cisterna nella stagione 2020/2021 Giulio Sabbi (Gioiella Prisma Taranto) con la Top Volley nel campionato 2020/2021

Vincenzo Di Pinto (Gioiella Prisma Taranto) ha allenato i pontini nel 2017/2018

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Stephan Maar – 5 muri vincenti a 150 (Top Volley Cisterna); Peter Dirlic – 3 attacchi vincenti a 300 (Top Volley Cisterna); Luigi Randazzo – 16 punti a 1900 (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Di Martino – 4 attacchi vincenti a 600 (Gioiella Prisma Taranto).

In carriera: Aidan Zingel – 3 battute vincenti a 100 (Top Volley Cisterna); Tommaso Rinaldi – 16 punti a 300 (Top Volley Cisterna); Giacomo Raffaelli 6 punti a 700 (Top Volley Cisterna); Tommaso Stefani – 8 punti a 500 (Gioiella Prisma Taranto); Giulio Sabbi – 5 attacchi vincenti a 3400 (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Di Martino – 4 punti a 1000 – 6 muri vincenti a 300 (Gioiella Prisma Taranto).

