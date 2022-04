Deceduto dopo l’incidente, i funerali di “Mamuccio” nella chiesa di San Paolo

Si terrà domani, martedì 26, l’ultimo saluto terreno ad Erasmo Ciano, il 53enne di Gaeta venuto a mancare per i postumi di un incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 19 aprile sul lungomare Caboto.

I funerali di “Mamuccio”, così era chiamato dagli innumerevoli amici, sono stati fissati a partire dalle 16 presso la chiesa di San Paolo, in piazza Trieste.





Nel frattempo, via social continuano a susseguirsi i messaggi di cordoglio. Da chi ricorda il 53enne come un “amico leale, spontaneo e sincero”, a chi, come il segretario del Partito Comunista Benedetto Crocco, ha tratteggiato la figura di Ciano con un pensiero telegrafico quanto dettagliato e vivo, e per questo ancora più struggente: “Azzardo e voglia di libertà dagli ’80. Tasche vuote, naso otturato, risata con cervello ed adenoidi. Compagno di sbornie, arte sorella maggiore e Gaeta matrigna. Addio amico”.