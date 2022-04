Nasce Pontinia in Azione: Marco Garofalo commissario locale

Azione, il partito politico di orientamento social-liberale guidato da Carlo Calenda, continua con l’opera di avviamento dei gruppi locali nelle province al fine di promuovere sul territorio i temi fondanti del partito. Ed ecco quindi anche l’approdo in quel di Pontinia: in attesa della formazione del direttivo locale, nella città di fondazione è stato nominato commissario straordinario Marco Garofalo.

“La presenza nel territorio ha lo scopo di dare la possibilità al cittadino di essere a conoscenza dei temi principali dell’agire politico e poter dare il proprio contributo alla comunità di appartenenza”, sottolineano dal sodalizio. “Contributo che si baserà non solo sulle competenze professionali, ma anche sulle conoscenze ed esperienze maturate da ciascuno, per confluire in un diverso approccio alla politica, basato sulla pragmaticità del metodo ‘conoscenza-elaborazione-proposta’”.





“Come il Paese tutto, anche il nostro territorio richiede il nostro contributo, per quanto più o meno attivo. Ad oggi le questioni delicate ed urgenti da affrontare si fanno sempre più pressanti per la nostra provincia: sviluppo sostenibile e rifiuti, sanità, turismo, istruzione, cambiamenti climatici, tutela dei diritti, agricoltura, viabilità”.

“La politica è fatta di opinioni, richieste, competenze, aspirazioni, fatti; chiunque può aderire, chiunque può essere utile. A tal proposito Azione propone, a chi è iscritto, la creazione dei ‘Gruppi tematici’ per attuare una proposta formativa e partecipativa che tenda ad una più completa conoscenza e consapevolezza delle questioni da parte del cittadino”.

È possibile contattare il gruppo di Pontinia tramite la relativa pagina Facebook oppure

via e-mail: pontiniainazione@gmail.com