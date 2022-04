Investita a Latina, deceduta la 30enne Chiara Aggio

Una lotta per la vita terminata nel peggiore dei modi. Non ce l’ha fatta Chiara Aggio, la 30enne di Norma ferita gravemente mercoledì mattina dopo essere stata investita da un suv Maserati a Latina Scalo, mentre attraversava via Epitaffio. Era appena scesa da un’autobus per recarsi ad un corso di formazione presso un’agenzia nelle vicinanze del luogo teatro dell’incidente risultatole fatale.

Il decesso è sopraggiunto venerdì presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A dare il triste annuncio alla comunità di Norma è stato il sindaco Andrea Dell’Omo, tramite un post pubblicato oggi sulla propria pagina Facebook: “Sono state ore e giorni di speranza, quella di poter rivedere Chiara nel nostro paese. Purtroppo è arrivata la notizia che nessuno di noi avrebbe voluto ricevere: Chiara non ce l’ha fatta, ci ha lasciato. L’intera comunità piange una ragazza strappata troppo presto alla vita e al suo futuro”.





“Domani mattina – ha aggiunto il primo cittadino – firmerò l’ordinanza per l’istituzione del lutto cittadino per il giorno del funerale, invito i concittadini, le organizzazioni sociali e produttive, le associazioni ad esprimere la loro partecipazione al lutto evitando attività rumorose in segno di raccoglimento e rispetto”.