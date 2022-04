Ancora un dramma della strada in differita, in provincia di Latina: è venuto a mancare in ospedale anche Erasmo Ciano, il 53enne di Gaeta ferito martedì sera nella città del Golfo.

“Mamuccio”, come era conosciuto dai più, era rimasto coinvolto in incidente in scooter mentre percorreva lungomare Caboto, all’altezza della zona nota come Peschiera. Una triste notizia che non ci ha messo molto ad essere riverberata nella comunità gaetana, quella della sua tragica dipartita.