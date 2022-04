VIDEO – Sfruttamento e diritti, protesta dei braccianti stranieri a Latina

Circa 500 braccianti agricoli stranieri provenienti da buona parte della provincia, quasi tutti appartenenti alla comunità indiana, a sfilare in corteo per il centro di Latina, fino ad arrivare ai piedi della Prefettura. Una protesta pacifica andata in scena giovedì, per dire no alla piaga dello sfruttamento e chiedere più diritti. Da una maggiore apertura sui permessi di soggiorno, in modo da limitare il fenomeno della clandestinità, alla cittadinanza per i loro bambini che nascono in Italia.

VIDEO – Le interviste di H4notizie ai referenti dei braccianti