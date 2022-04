FLASH – Un terremoto di magnitudo 6 in Bosnia, avvertito chiaramente anche in buona parte d’Italia e in provincia di Latina.

Si è palesato con una scossa intorno alle 23 di venerdì, mettendo in allarme migliaia di persone. Al momento non si registrano danni a persone o cose.





Stando alle prime stime dell’European-Mediterranean Seismological Centre, l’epicentro del sisma è a 10 chilometri di profondità.

