Pallamano, l’HC Fondi alla ricerca del primo posto matematico

Dopo aver raggiunto matematicamente – grazie alla vittoria del Benevento sul Ragusa – la qualificazione alle Finals Promozione di Serie A2, l’HC Banca Popolare di Fondi proverà a conquistare aritmeticamente anche il primo posto del girone meridionale. Il primo match point sarà quello di sabato 23 aprile, alle ore 18:00, contro la Pallamano Benevento.

Organizzazione difensiva, esperienza e gioco collettivo in attacco, sono la marcia in più del collettivo giallorosso, il quale può recriminare per qualche punto perso per strada che non ha concesso loro di lottare per le parti altissime della classifica. Chiumento e compagni, a dimostrazione del momento di forma, in settimana hanno sconfitto una squadra forte ed attrezzata come il Ragusa. Quella sannita, guidata dal portoghese Fernandes Carvalho, è una squadra giovane ma già molto esperta: attorno alla classe e l’esperienza dell’ex Sangiuolo e capitan Chiumento ci sono giovani in rampa di lancio e già conosciuti a livello nazionale come Laera, Errico e il talento di casa Galliano. A questi, nel mercato di gennaio, è stato affiancato il centrale-terzino italo-argentino Belleri, un giocatore tecnicamente molto valido.





L’HC Banca Popolare di Fondi sta preparando con dedizione e attenzione ai particolari la partita contro i sanniti. Il tecnico rossoblù, però, dovrà fare a meno dell’esperienza di D’Ettorre, Zizzo e del portiere Garcia.

“Come tutte le altre, quella di sabato è una partita con molte insidie – dichiara alla vigilia il centrale-terzino Wolf –. Innanzitutto noi veniamo dalla pausa dello scorso week-end e loro, in settimana, hanno ottenuto una grande vittoria contro il Ragusa. Inoltre abbiamo diverse assenze, su tutti il nostro portiere Garcia. In ogni caso siamo consapevoli che stiamo entrando nel tratto finale del campionato e stiamo lavorando per mantenere la massima concentrazione e diventare ancora più uniti come squadra. In più giocheremo in casa e sappiamo che il nostro pubblico, come sempre, sarà lì a supportarci”.

La gara tra HC Banca Popolare di Fondi e Pallamano Benevento, che si terrà sabato 23 aprile alle 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà arbitrata dai signori Anastasio e Falcone.